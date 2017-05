Un nouvel aréna à Sainte-Thérèse : La Ville lance un appel de propositions de projet

La Ville de Sainte-Thérèse souhaite vendre un des terrains de baseball situé au parc Ducharme dans le but de permettre la construction d’un nouvel aréna sur son territoire. La situation géographique du parc Ducharme, la proximité avec l’aréna actuel et l’achalandage, en font un lieu tout désigné pour accueillir une telle infrastructure sportive. Rappelonsnous que le Collège Lionel-Groulx doit démolir son aréna devenu désuet.



À cet effet, lors de la séance publique du 5 juin prochain, le conseil municipal entérinera par résolution le système de pondération et d’évaluation des offres dans le cadre d’un appel de propositions pour l’acquisition dudit terrain et la construction d’un aréna. « J’invite les promoteurs intéressés à soumissionner sur ce projet. Cela permettra aux petits et grands de continuer à pratiquer à Sainte-Thérèse leurs sports de glace préférés. », a déclaré la mairesse Sylvie Surprenant.



La Ville lancera un appel de propositions de projet au cours du mois de juin. Les promoteurs auront jusqu’au 11 août pour transmettre leur projet. Quant aux utilisateurs du terrain de baseball, d’autres terrains adéquats pour la pratique de ce sport sont disponibles et en quantité suffisante pour répondre à la demande.



« La disponibilité d’un aréna à Sainte-Thérèse va de soi afin de permettre d’équilibrer les heures de pratique pour nos équipes. De plus, les heures de glace sont très importantes en semaine pour nos jeunes hockeyeurs. », a expliqué Monsieur Claude Thibault, président de l’Association du hockey mineur de Boisbriand et Sainte-Thérèse.



« Nous nous réjouissons de la construction d'un nouvel aréna qui nous permettra d’avoir le nombre d'heures nécessaire au développement de toutes nos équipes de jeunes filles sportives qui deviendront un jour des adultes! », a signalé Madame Anne Desbois, vice-présidente de l’Association de Hockey Féminin Laurentides.



« Nous considérons important que Sainte-Thérèse ait un aréna afin de permettre aux jeunes de pratiquer les sports de glace. Plusieurs de nos athlètes pratiquent leur sport chaque semaine, tandis que nos patineurs sont fiers d’enseigner aux plus jeunes les samedis et dimanches. », a souligné Madame Lyne Urbain, présidente du Club de patinage artistique Blainville/SteThérèse.