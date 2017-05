Un nouvel aréna à Sainte-Thérèse sans coût supplémentaire pour les citoyens

Comme annoncé la semaine dernière, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse a entériné les critères d’évaluation d’un appel de propositions afin de construire un nouvel aréna sur son territoire.



La Ville ne possédant pas l’expertise pour gérer une telle infrastructure, elle vend un des deux terrains de baseball du parc Ducharme, soit le terrain Saint-Louis, pour qu’un promoteur propose un projet d’aréna, en assume les frais de construction, d’entretien et de gestion. Elle s’assure ainsi de continuer à offrir le service à la population thérésienne sans coût additionnel pour les citoyens.



La Ville intégrera à l’appel d’offres une entente à long terme garantissant un nombre d’heures de glace pour les organismes et la Ville, à un taux de location fixe, pour la durée de l’entente.



Quant aux utilisateurs du terrain de baseball, la Ville réitère que d’autres terrains adéquats pour la pratique de ce sport sont disponibles et en quantité suffisante pour répondre à la demande. « Considérant la disponibilité du terrain de baseball au parc De Sève, il sera possible d’y programmer la majorité des parties de l’Association de baseball mineur. D’ailleurs, la Ville fait actuellement des travaux pour la réfection de l’éclairage dans ce parc. De plus, de nouvelles cabanes de marqueurs aux parcs De Sève et Saint-Jacques sont prévues à l’automne 2017 », a déclaré la mairesse Sylvie Surprenant.



Le Collège Lionel-Groulx devant démolir en 2018 son aréna devenu désuet, la situation géographique du parc Saint-Louis, sa proximité avec l’aréna actuel et l’achalandage, en font un lieu tout désigné pour accueillir une telle infrastructure sportive.