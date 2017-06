Le maire Jean Dumais annonce officiellement sa candidature aux élections de novembre 2017

Après mûre réflexion, fort de l'appui des membres de son parti, solidement supporté par les conseillers municipaux de son équipe et par de nombreux citoyens qui lui ont exprimé leur soutien, le maire Jean Dumais annonce officiellement qu’il se présentera pour une deuxième fois à la tête de la ville de Saint-Colomban.

"Outre tous ces précieux appuis, c'est notre bilan fort positif et les derniers états financiers de notre ville qui m’ont permis de prendre cette décision, précisait le maire Dumais." "En effet, après quatre ans à la tête de la Ville, nous avons réussi à réellement améliorer la qualité de vie de nos concitoyens sans augmenter la dette de la Ville ni l'impôt foncier. Nous avons réussi à remplir l’ensemble des engagements que nous avions pris lorsque nous nous sommes présentés en 2013 et nous avons redonné à notre monde la fierté de vivre à Saint-Colomban."

"Le développement de notre ville est encadré comme jamais il ne l’a été; n’importe qui ne fait pas n’importe quoi dans notre si précieux environnement. Notre forêt, nos cours d’eau, nos lacs et même nos milieux humides sont protégés en vertu de normes des plus sévères au Québec! C’est ça que nos électeurs voulaient quand ils nous ont élus, c’est ce qu’on leur a donné : une ville où il fait bon vivre en pleine nature." "Notre première place au palmarès des HEC le confirme, notre ville est bien administrée, nos citoyens en ont pour leur argent! Nous avons entre autre investi plus de 4 M$ sur nos routes, 2 M$ dans notre réseau de drainage et nos barrages, nous avons renouvelé un contrat avec la police avec une économie d'1 M$, nous avons rénové nos parcs et construit un «skate park» et une piste de BMX, nous avons aménagé un nouveau terrain de soccer, balisé une piste cyclable, peaufiné et rallongé un sentier multifonctionnel, sans oublier nos si populaires patinoires et la glissoire en hiver. Nous avons aussi organisé et inventé des fêtes rassembleuses à chacune des saisons. Bref, nous avons permis aux Colombanois cette fierté de vivre chez nous!»



"L’implantation du compostage, l’instauration d’un règlement permettant la garde des poules en milieu urbain, l’accès public à la rivière du Nord et son ensemencement, le support à nos organismes citoyens, le jardin collectif, l'installation de contenants ordures-recyclage aux sites de boîtes aux lettres, les croque-livres, le cinéma plein-air, sont encore des réalisations qui sont allées dans le sens de cultiver cette fierté du mieux-vivre à Saint-Colomban." "Nous cheminons actuellement pour doter notre ville(nous serions les premiers au Québec), d’une norme anticorruption ISO 37001. Dans un avenir rapproché, la problématique de sécurité à l’intersection de la Montée de l’Église et du Chemin de la Rivière-du-Nord va être corrigée. Un trottoir sera construit cet été dans le noyau villageois, une subvention permettra de régler les impacts du manganèse sur la coloration de l'eau distribuée dans nos réseaux d'aqueducs, notre Ville sera dotée d'une nouvelle politique concernant ses orientations en matière de famille, des personnes aînées et de celles handicapées.

Bien d’autres projets se poursuivront, car la vie de notre ville ne s’arrêtera d’ici et au delà des prochaines élections!" "Il en reste à faire pour notre qualité de vie à Saint-Colomban et en novembre prochain, je solliciterai la confiance des Colombanois pour un autre mandat accompagné d'une solide équipe."