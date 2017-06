Concours Mini conseil d’un jour à Lorraine

Le 20 juin dernier, huit jeunes Lorrains de l’école primaire du Ruisselet ont fièrement représenté leur école en participant à la toute première édition du concours « Mini Conseil d’un jour ». Organisé dans le cadre de la Semaine de la municipalité, cet événement a donné l’occasion aux enfants de se familiariser avec la fonction d’élu municipal et de présenter un projet qu’ils souhaitent voir réaliser.



Cette séance bien spéciale s’est déroulée à la maison Garth, lieu des séances habituelles du conseil municipal, afin que les écoliers puissent vivre une expérience le plus authentique possible. Pour l’événement, chaque enfant était jumelé à un élu responsable d’un comité de travail. Devant leurs proches, les participants ont pris place dans les chaises des conseillers et partagé le fruit de leurs réflexions. En clair, il s’agissait d’une expérience unique qui leur a permis de mieux comprendre le rôle des élus municipaux.



La mairesse Lynn Dionne a tenu à féliciter les écoliers pour leur créativité et leur vision d’avenir de Lorraine : « Nous avons assisté à des présentations remplies de bonnes idées, en plus d’avoir l’occasion de discuter avec chaque participant, autour d’un repas précédant la séance. Tant les mini conseillers que mes collègues et moi avons grandement apprécié ces échanges. Je tiens à remercier le personnel enseignant de l’école du Ruisselet, qui a généreusement accepté de collaborer à la réalisation de ce projet, les jeunes participants ainsi que leurs parents. », précise Mme Dionne.



Bravo aux huit mini conseillers : Sidney Dugon Koch, Adam Fortin, Tristan Kababé, Évelyne Labelle-Lukic, Thomas Larivière, Émile Mallette, Marie-Soleil Poirier et Marie-Pierre Tremblay.





Légende de la photo, de gauche à droite :

Rangée du fond : Jean Gagnon, Kathleen Otis, Julie Richard, Jean Comtois et Christian Schryburt

3e rangée : Marie-Pierre Tremblay, Isabelle Lacasse, Adam Fortin, Chantal Lehoux, Émile Mallette et Martine Guilbault

2e rangée : Lynn Dionne et Tristan Kababé

1ère rangée : Sidney Dugon Koch, Marie-Soleil Poirier, Thomas Larivière et Évelyne Labelle-Lukic