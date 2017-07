M. Roberto Rego, nouveau président de l’Association Libérale fédérale de Thérèse-De Blainville

L’Association Libérale fédérale de Thérèse-De Blainville a tenu sa dernière assemblée générale annuelle, le 10 juillet dernier, en présence de nombreux partisans. Pour le député fédéral de Thérèse-De Blainville, Ramez Ayoub, la participation élevée des adhérents à l’assemblée générale annuelle confirme la vitalité et la bonne santé de l’Association Libérale fédérale de Thérèse-De Blainville.

« Vous voir ici en grand nombre témoigne de l’engouement envers l’Association. Notre confiance commune dans l’avenir de notre Association est un excellent incitatif dans l’élaboration d’activités que nous préparons. Ce vent d’optimisme qui plane dans cette salle ce soir nous rappelle que le meilleur reste encore à venir », a souligné M. Ayoub.

Nouvel exécutif 2017-2018

L’Association Libérale fédérale de Thérèse-De Blainville a procédé à la nomination de son nouvel exécutif pour l’année 2017-2018. Ont été élus par acclamation : M. Roberto Rego, président, M. Dominic Payette, vice-président, Mme Karine Parizeau, secrétaire, Mme Catherine Dubeau, présidente des politiques, M. William Legault-Lacasse, administrateur, Mme Chantal Grégoire, administratrice, Mme Michèle Tremblay, administratrice, M. Djimy Théodore, administrateur, et M. Frederick Dankoff, administrateur.

« C’est pour moi un honneur et une grande joie d’accepter la présidence de l’Association Libérale fédérale de Thérèse-De Blainville. Notre Association a le vent dans les voiles et je vous promets que de multiples activités seront à prévoir tout au long de l’année. Bravo à vous tous pour votre dynamisme et votre confiance à l’égard de notre Association », de confier le nouveau président, M. Roberto Rego.

À noter qu’il est possible de suivre les activités de L’Association Libérale fédérale de Thérèse-De Blainville en cliquant ce nom directement sur le moteur de recherche de Facebook.

Sur la photo: Le nouvel exécutif de l’Association Libérale fédérale de Thérèse-De Blainville 2017-2018 est composé de : Mme Catherine Dubeau, présidente des politiques, Mme Chantal Grégoire, administratrice, Mme Michèle Tremblay, administratrice, M. Roberto Rego, président, M. Ramez Ayoub, député fédéral de Thérèse-De Blainville, M. Djimy Théodore, administrateur, M. William Legault-Lacasse, administrateur, et Mme Karine Parizeau, secrétaire. Absents sur la photo : M. Frederick Dankoff, administrateur, et M. Dominic Payette, vice-président.