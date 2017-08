Madame Lynn Dionne nommée préfète suppléante de la MRC de Thérèse-De Blainville

Mme Lynn Dionne, mairesse de Lorraine, a été nommée préfète suppléante à la MRC de Thérèse-De Blainville. Elle agira, au besoin, en cas d’absence du préfet Richard Perreault, nommé préfet en remplacement de M. Larocque, suite à l’annonce de ce dernier de se retirer de la vie politique.



« Je tiens à saluer l’excellent travail accompli par M. Larocque à la préfecture de la MRC pendant plus d’une décennie ! Il a grandement contribué à l’essor de notre région et a dignement représenté nos sept villes. Je lui souhaite à présent la meilleure des continuités pour ses prochains défis et projets », a souligné Mme Dionne.