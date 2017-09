La conseillère Johane Michaud reçoit son diplôme d’administrateur municipal

La Ville de Sainte-Thérèse tient à féliciter Madame Johane Michaud, conseillère municipale du district Marie-Thérèse pour le diplôme d’administrateur municipal qui lui a été décerné par l’Union des municipalités du Québec (UMQ), le 11 septembre dernier.



Madame Michaud a cumulé 30 heures de formation, ce qui lui a permis d’atteindre le niveau 1 de l’accréditation délivrée par l’UMQ en conformité avec les normes de qualité de la Société de formation et d’éducation continue. Mentionnons que la cohorte 2017 compte 20 nouvelles diplômées et nouveaux diplômés provenant de municipalités des quatre coins de la province.



« En tant que Ville d’arts, de culture et de savoir, Sainte-Thérèse reconnaît l’importance du développement continu des compétences. Que ce soit auprès des membres du conseil municipal, de l’administration municipale et de l’ensemble des citoyens, la Ville encourage le dépassement de soi par la quête du savoir et de la formation continue », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.