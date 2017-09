Paul Larocque, nommé pour le prix Jean-Marie-Moreau de la Fédération québécoise des municipalités

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) a annoncé récemment les nominations pour les trois prestigieux prix traditionnellement remis lors de leur congrès annuel. La Ville de Bois-des-Filion est très fière d’apprendre que son maire Paul Laroque est en lice pour remporter le prix Jean-Marie-Moreau.



Prix Jean-Marie-Moreau

Ce prix est remis chaque année à un élu (e) municipal en reconnaissance de son engagement exceptionnel envers la communauté qu’il représente. Il vise à reconnaître l’implication, le leadership et le dynamisme de la personne primée.



M. Larocque est nommé dans cette catégorie aux côtés de M. Jean Lalonde, maire de TrèsSaint-Rédempteur et préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et M. Hector Provençal, maire de Sainte-Rose-de-Watford. Le gagnant sera connu le 28 septembre prochain, à l’occasion du souper gala du congrès 2017 de la FQM.



À propos du Prix Jean-Marie-Moreau

Créé en l’honneur de M. Jean-Marie Moreau, président de l’Union des conseils de comté du Québec (UCCQ), de 1970 à 1983, devenue aujourd’hui la Fédération québécoise des municipalités (FQM). M. Moreau était un homme altruiste, persévérant, dynamique et intègre qui avait un souci constant de démocratiser et de moderniser les organisations municipales. Par son engagement exemplaire, il a contribué à la reconnaissance du rôle de l’élu municipal.