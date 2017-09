Sainte-Thérèse remporte le prix Génie-Méritas de l’Association des ingénieurs municipaux du Québec

La Ville de Sainte-Thérèse est fière de s’être vu décerner le prix Génie-Méritas 2017, à l’occasion du gala de clôture du séminaire annuel de l’Association des ingénieurs municipaux du Québec (AIMQ), qui s’est déroulé à Saint-Sauveur, le 12 septembre dernier.

C’est la réalisation du Cabaret BMO Sainte-Thérèse qui s’est distinguée cette année auprès de la communauté des ingénieurs municipaux du Québec. Ce projet, orchestré par le directeur général adjoint Monsieur Robert Asselin, en étroite collaboration avec Monsieur Martin Angers, ingénieur, s’est démarqué notamment par son originalité et ses défis techniques. La Ville a également su démontrer l’impact positif de la qualité esthétique du projet dans son milieu, que ce soit sur la qualité de vie des citoyens ou par leur fréquentation active de ce lieu devenu un incontournable.

« Nous sommes d’autant plus fiers, sachant que ce projet d’envergure a été géré rigoureusement à l’interne par le Service du génie, en plus de mettre à contribution plusieurs services municipaux. Il s’agit d’un travail d’équipe et d’une synergie dynamique et gagnante entre la Ville et plusieurs acteurs du milieu. Nous ne pouvons qu’applaudir tous ceux qui ont participé à sa réalisation visant à enrichir l’offre culturelle locale », a déclaré la mairesse, madame Sylvie Surprenant.

Mentionnons que le Cabaret BMO Sainte-Thérèse s’apprête à célébrer sous peu son premier anniversaire. Les résultats de cette première année d’opération sont spectaculaires, avec quelque 15 000 spectateurs qui s’y sont déplacés pour se divertir. Certes, ce projet a contribué à dynamiser l’atmosphère qui règne au Village de Sainte-Thérèse.



Par ailleurs, la Ville de Sainte-Thérèse a remporté les honneurs à deux autres reprises par le passé, soit pour le projet de la Place du Village en 2002, et pour le Skate Plaza en 2011.



Le prix Génie-Méritas, créé en 1991, est décerné par l’AIMQ pour souligner le caractère exemplaire d’une réalisation municipale à laquelle un ingénieur membre de l’AIMQ a étroitement participé. Le prix Génie-Méritas souligne le travail exceptionnel et/ou innovateur d’un ingénieur municipal et/ou d’un service de génie municipal dans les opérations et/ou la gestion de ses services.

Sur la photo:

Messieurs Steve Ponton, représentant du jury, Martins Angers, ingénieur à la Ville de Sainte‐Thérèse, Robert Asselin, directeur général adjoint à la Ville de Sainte‐Thérèse, et Patrick Kearney, conseiller municipal à la Ville de Sainte‐Thérèse (district Morris).