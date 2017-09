Le maire Jean Dumais, confirme l'identité des membres de son équipe dans le cadre de la prochaine élection municipale de Saint-Colomban

«C'est rempli d'enthousiasme que je vous présente une solide équipe de trois candidates et trois candidats qui viendront m'appuyer lors des prochaines élections municipales à Saint-Colomban, annonçait Jean Dumais actuel maire et chef de l'Option citoyenne - Équipe Jean Dumais.»



M. Dumais ajoutait : "C'est fort de nos résultats et plein de fierté pour notre Ville que nous entreprenons cette campagne, d'abord avec deux conseillers actuellement en poste, soit Steve Gagnon, François Boyer (respectivement des districts 1 et 4), ainsi que la conseillère Stéphanie Tremblay (district 5) qui ont tous choisi de solliciter un autre mandat à mes côtés. Nous sommes tous les quatre convaincus de pouvoir maintenir la grande satisfaction exprimée par une large majorité des résidents. Beaucoup a été fait au cours des quatre dernières années; les citoyens nous le disent en soulignant notre bon travail et nos réalisations. «Saint-Colomban a changé pour le mieux, nous expriment-ils en grand nombre.»

"Pour arriver à mener à bien les destinées de notre Ville pour les quatre prochaines années, nous avons recruté deux nouvelles candidates et un nouveau candidat afin de compléter cette équipe gagnante à tous points de vue.

Ainsi, la candidate au district no 2 est Céline Lachapelle. Céline est une écologiste de cœur impliquée depuis des années dans plusieurs mouvements locaux et régionaux liés à l'environnement; elle siège notamment au Comité consultatif en environnement de notre Ville.

Serge Faust, un conseiller financier d'expérience détenteur d'une maitrise en administration des affaires (MBA), vient joindre notre équipe avec son expertise et se présentera dans le district 3. Serge est avantageusement connu pour son implication au sein des CA du Centre d'Entraide et de son Association de lac. Il siège également au Comité consultatif en urbanisme de notre Ville.

Dans le district 6, la candidate Marie-Pier Bergeron est une jeune mère de famille, spécialisée en travail social, qui s'est déjà impliquée dans plusieurs organismes communautaires dont la Maison des jeunes de notre Ville. Dans la jeune trentaine, Marie-Pier incarne tout à fait la réalité des jeunes familles colombanoises, elle fera d'ailleurs campagne avec sa petite dernière de moins d'un an".



"Avec une telle équipe, nous sommes convaincus de pouvoir poursuivre le développement harmonieux de notre ville et augmenter encore davantage la satisfaction de nos concitoyens. Pour nous, Saint-Colomban doit demeurer une ville où nous habitons littéralement la nature et où il fait bon vivre à tous âges et en toutes saisons. Quatre membres de notre équipe ont déjà fait la preuve que nous étions capables de gérer Saint-Colomban de manière à augmenter la fierté d'y vivre et les services aux citoyens, sans gonfler nos comptes de taxes. L'ajout de trois nouveaux candidats de grande qualité est un gage de succès pour l'avenir de Saint-Colomban. Nous sommes porteurs de concret, de tangible, de réalisme et de réalisable pour nos citoyens. Notre bilan du présent mandat est certainement une garantie de réussite pour le prochaine mandat que nous sollicitons, concluait M. Dumais. »

Les citoyens peuvent désormais nous suivre sur Facebook à chacune de nos adresses de candidats et celle d'Option citoyenne - Équipe Jean Dumais, ils peuvent nous contacter par Internet au www.optioncitoyenne.org, ou par téléphone au 450-560-4983 ainsi que nous rencontrer en personne à notre local du 335 Saint- Nicholas.

Sur la photo:

Steve Gagnon, conseiller sortant et candidat du district 1; Stéphanie Tremblay, conseillère sortante et candidate du district 5; Serge Faust, candidat du district 3; François Boyer, conseiller sortant et candidat du district 4; Jean Dumais, maire sortant; Céline Lachapelle, candidate du district 2; Marie-Pier Bergeron, candidate au district 6.