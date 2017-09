InnovAction plus lance son programme électoral tant attendu

L’équipe InnovAction plus dévoilera à l’ensemble de la population le 30 septembre prochain, au Curling Club de Rosemère, son programme électoral tant attendu.

« Celui-ci répond aux enjeux soulevés par la population Rosemèroise consultée tout au long de l’été et reflète la diversité et la richesse des profils qui compose l’équipe. L’équipe d’InnovAction plus se consacrera désormais à aller rencontrer chez elle la population. Elle effectuera une tournée porte-à- porte pour ainsi continuer la démarche entreprise cet été de développer une proximité avec les citoyens et échanger avec eux sur différents sujets qui les touchent de près » précise Éric

Westram candidat à la mairie.

Rappelons qu’InnovAction plus a tenu des activités de consultation tout l’été où les membres de l’équipe ont sillonné les parcs de la ville et rencontré les citoyens de Rosemère pour échanger avec eux, partager des idées, des aspirations et des rêves pour leur ville.

La dernière activité de consultation tenue le 16 septembre portait sur le thème Rêver votre ville verte. Elle traitait des enjeux environnementaux mais aussi des solutions novatrices et inspirantes instaurées dans différentes villes à travers le monde. La ville de Rosemère doit grandement s’inspirer de ces modèles, aux dires des participants, heureux de voir par la tenue de cette activité de consultation que l’équipe InnovAction plus est soucieuse d’agir dans le respect de la biodiversité de Rosemère, de la protection de l’environnement et de la volonté des citoyens à cet

égard.

Le 30 septembre lors de cette soirée de lancement, animée par Stéphane Archambault, l’équipe InnovAction plus non seulement dévoilera à la population son programme électoral mais tiendra également une activité de levée de fonds.

Toute la population est conviée à venir s’y amuser et à rencontrer l’équipe dans une ambiance conviviale et festive.

L’équipe InnovAction plus est composée du candidat à la mairie Eric Westram et des candidats aux postes de conseiller : Hélène Akzam, Marie-Hélène Fortin, Mélissa Monk, Stéphanie Nantel, Philip Panet-Raymond et René Villeneuve.