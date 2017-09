Vision Sainte-Thérèse - Équipe Gauvreau: Se donner une ville à notre image

Le temps est venu de faire une vraie place aux citoyens de SainteThérèse et d'avoir une vision commune stimulante afin que notre communauté puisse fièrement s'épanouir dans le Québec de demain.



«C'est ça Vision Sainte-Thérèse: un projet citoyen emballant et rassembleur afin de se donner une ville démocratique, dynamique et progressiste qui nous ressemble», a déclaré aujourd'hui René Gauvreau, candidat à la mairie de Sainte-Thérèse, lors du dévoilement des premiers thèmes et engagements contenus dans le programme électoral de l'équipe Vision Sainte-Thérèse-Équipe Gauvreau qui sera proposé aux électeurs et électrices, le 5 novembre prochain.



Abordant le thème «démocratie, transparence et intégrité», M. Gauvreau a dressé une liste de onze engagements. Ceux-ci garantiront aux citoyens un meilleur accès à la documentation et aux services municipaux, notamment par la création d'un guichet unique d'accès aux services et ressources disponibles.



Il a surtout insisté sur la reconnaissance d'un véritable droit de parole dans le cadre d'une nouvelle culture de consultation et de participation citoyennes. Ainsi, dès le début du mandat, Vision Sainte-Thérèse-Équipe Gauvreau mettra en chantier une large consultation publique afin de déterminer les orientations et objectifs stratégiques de la ville pour les années à venir.



Parmi les engagements novateurs du programme en matière de démocratie, on retrouve l'instauration du Samedi du maire, une occasion offrant aux citoyens la possibilité d'échanger avec lui. La mise en place d'un budget participatif permettra aussi aux citoyens de proposer des projets à caractère communautaire dans certains secteurs de la ville. «La démocratie municipale doit être vivante et omniprésente. La possibilité de présenter des projets d'amélioration des quartiers par l'octroi d'un budget participatif en sera l'une des premières expressions», a-t-il affirmé.



Vision Sainte-Thérèse-Équipe Gauvreau s'engage à administrer la municipalité de façon efficace dans le but de générer des économies.



En ce qui a trait à la gestion générale et aux taxes, l'aspirant maire a dévoilé six engagements comprenant l'offre d'un bon service de déneignement rapide dans tous les secteurs de la ville et la possibilité d'étaler le paiement des taxes municipales sur une période de 12 mois. «Avec notre équipe, a ajouté M. Gauvreau, un nouveau climat de collaboration avec les employés municipaux sera créé. Nous mettrons à contribution leur savoir-faire et leur créativité, car ce sont nos partenaires à part entière. L'exécution des travaux par ceux-ci plutôt qu'en soustraitance sera favorisée dans une perspective de réduction des coûts et d'amélioration de la qualité des services».



M. Gauvreau ainsi que l’équipe de Vision Sainte-Thérèse – Équipe Gauvreau accueillent une nouvelle candidate au sein du parti en raison du départ de Madame Caroline Couture. Madame Couture, pour des raisons personnelles et familiales se retire de la campagne électorale et c’est Madame Sophie Bastien qui prend la relève. « Ça démontre la mobilisation que Vision Sainte-Thérèse – Équipe Gauvreau exerce chez les citoyennes et citoyens de Sainte-Thérèse. Nous sommes confiants que l’ajout de Madame Bastien à notre équipe sera plus que bénéfique. Vision Sainte-Thérèse – Équipe Gauvreau est déterminée et prête à prendre la relève au Conseil de Ville », d’ajouter avec confiance M. Gauvreau.



Sur la photo

Christian Charron, Pierre Leclerc, Michel Milette, Frédéric Morier, René Gauvreau, Maria D'Onofrio, Annie Harvey, Sophie Bastien et Karine Blanchard.