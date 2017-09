Prioriser le dialogue, l’écoute et le respect dans les relations de travail et avec la communauté Éric Westram, un maire à l’écoute!

Rosemère - L’équipe InnovAction+ présente le premier volet de sa campagne qui vise à améliorer les communications, la diffusion de l’information et la participation citoyenne en dévoilant son premier slogan : Un maire à l’écoute!

Ainsi, Éric Westram et son équipe souhaitent instaurer un climat de saine communication et de collaboration entre élus et citoyens. Ils proposent donc « Le déjeuner du maire », une rencontre mensuelle avec le maire et des membres du conseil pour permettre l’échange d’idées et l’écoute des préoccupations dans une atmosphère conviviale et propice à la discussion.

Une administration transparente

En plus de cette rencontre mensuelle, l’équipe InnovAction+ entend tenir une plénière avant chaque séance du conseil permettant ainsi que les sujets abordés subséquemment soient préalablement expliqués et démystifiés aux citoyens présents.

« Les citoyens réclament depuis longtemps un format et un contenu des séances publiques plus accessible et moins hermétique. Cette façon de vulgariser les dossiers permettra aux citoyens de contribuer plus aisément aux enjeux liés à la destinée de leur ville » précise Éric Westram, candidat à la mairie.

« Tout ce qui touche à la communication est vraiment au coeur de notre programme et une priorité pour les membres de l’équipe! Je les ai d’ailleurs choisis entre autres, pour leur capacité à faciliter les rapports avec nos concitoyens, toutes générations confondues » d’ajouter aussi monsieur Westram.

Stéphanie Nantel : une candidate d’exception

Pour appuyer ses dires, Eric Westram présente une candidate d’exception: Stéphanie Nantel. Native de Rosemère, citoyenne de 4e génération et jeune mère de 5 enfants, elle est détentrice d’un baccalauréat en communications. Impliquée bénévolement et possédant une bonne expérience du milieu municipal, elle a été adjointe de la Dre Hélène Daneault, alors qu’elle était mairesse. Elle a également été employée au secteur des communications de la ville de Rosemère pendant plusieurs années.

Un Conseil des jeunes

Toujours dans le but d’être à l’écoute et de représenter l’entièreté de la communauté, rappelons que l’équipe s’était engagée en mai dernier, lors du dévoilement de ses membres, à tenir « Un Conseil des jeunes » afin d’initier et d’intéresser davantage les adolescents à la vie démocratique.

L’équipe InnovAction+ est composée du candidat à la mairie Eric Westram et des candidats aux postes de conseiller : Hélène Akzam, Marie-Hélène Fortin, Mélissa Monk, Stéphanie Nantel, Philip Panet-Raymond et René Villeneuve.