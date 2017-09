Paul Larocque, récipiendaire du prestigieux prix Jean-Marie-Moreau de la Fédération Québécoise des Municipalités

C’est hier soir lors de la traditionnelle soirée gala de son Congrès que la Fédération québécoise des municipalités a remis le prestigieux prix Jean-Marie-Moreau à M. Paul Larocque, maire de Bois-des-Filion. Ce prix lui a été remis en reconnaissance de son engagement exceptionnel envers la communauté de Bois-des-Filion, de son implication dans la communauté, de son leadership et de son dynamisme.



« Je suis extrêmement heureux de recevoir ce prix ce soir, merci à la Fédération québécoise des municipalités! Je tiens à souligner que l’engagement d’un maire est lié à l’appui de son Conseil et de l’administration municipale, je partage donc ce prix avec mon équipe de conseillers, ainsi qu’avec le personnel de la Ville de Bois-des-Filion. Je remercie ma conjointe, ma famille et mes amis pour leur précieux soutien à travers mes journées bien remplies. Je pense sincèrement que l’immense majorité des élus exercent leur fonction avec honneur, intégrité et honnêteté. Tous, méritent la reconnaissance de leur population pour leurs engagements et leurs sacrifices. Pour cela aussi, je félicite les autres finalistes, M. Jean Lalonde, maire de Très-Saint-Rédempteur et préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et M. Hector Provençal, maire de Sainte-Rose-de-Watford. Je partage cet hommage avec eux », a souligné M. Paul Larocque lors de son discours de remerciement.



À propos du Prix Jean-Marie-Moreau

Rappelons que ce prix a été créé en l’honneur de M. Jean-Marie Moreau, président de l’Union des conseils de comté du Québec, de 1970 à 1983, devenue aujourd’hui la Fédération québécoise des municipalités. M. Moreau était un homme altruiste, persévérant, dynamique et intègre qui avait un souci constant de démocratiser et de moderniser les organisations municipales. Par son engagement exemplaire, il a contribué à la reconnaissance du rôle de l’élu municipal.