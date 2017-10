Deux nouveaux projets verront le jour à Sainte-Thérèse en 2018!

Le lundi 2 octobre dernier, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse a entériné la vente de gré à gré de deux terrains municipaux.



Projet de maisons de ville

Le Groupe Mathieu s’est porté acquéreur du terrain vacant situé au coin des rues Napoléon et Blanchard, acheté au montant de 1 037 000 $. Des maisons de ville y seront construites au début de l’année 2018, diversifiant ainsi les types d’habitations à Sainte-Thérèse. Accessibles à pied du centre-ville et situées à proximité de la gare, 26 maisons de ville de deux étages pourront accueillir des familles thérésiennes l’an prochain. Chaque unité disposera de deux stationnements intérieurs, ainsi que d’un spacieux balcon.



La Machine à remonter le temps

Le terrain libre adjacent au Cabaret BMO Sainte-Thérèse a été vendu 115 000 $, à Monsieur Éric Desgagnés et Madame Sophie Ménard, qui ont le désir de dynamiser le Village grâce à un bistro rétro dont la vocation principale sera de divertir le client en le replongeant dans les années 70, 80 et 90. Ce nouveau commerce, dont l’ouverture est prévue en 2018, espère séduire les nostalgiques et les amoureux du vintage. Cet établissement proposera notamment une salle d'arcade unique et une offre alimentaire complémentaire à ce qu’on retrouve au centre-ville, combinant confort et raffinement.



« D’une part, nous nous réjouissons à l’idée de voir de jeunes familles s’installer dans les maisons de ville à l’angle des rues Napoléon et Blanchard, à dix minutes à pied du centre-ville. D’autre part, nous sommes ravis d’accueillir un nouveau commerce des plus originaux au Village, qui participera à générer de l’achalandage dans cette zone animée », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.



Mentionnons que la vente de ces terrains répond aux critères et objectifs imposés par la Ville. Ces projets s’inscrivent dans la volonté de mixité des usages prescrits au Programme particulier d’urbanisme TOD, visant à habiter, à travailler et à se divertir à proximité des transports et d’un centre-ville dynamique. Enfin, les prix d’évaluation ont été établis selon la valeur marchande attribuée par des évaluateurs experts externes.



Pour toute question sur ces deux projets, les citoyens peuvent communiquer avec Nicola Cardone par courriel à n.cardone@sainte-therese.ca ou par téléphone au 450 434-1440, poste 2224.