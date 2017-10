Le maire de Mirabel dénonce le comportement irresponsable du Ministère des transports, de la mobilité durable et de l’électrification des transports

Le maire de Mirabel, M. Jean Bouchard, dénonce le comportement irresponsable du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports qui n’a pas informé les autorités municipales de la fermeture complète, ce matin, du chemin Charles qui a eu pour effet de paralyser une grande partie du réseau routier mirabellois, plus particulièrement dans son axe nord-sud.



« Nous trouvons tout à fait inacceptable que ni la Ville, pas plus que le Service de l’équipement et des travaux publics et le Service de police n’aient été informés de cette fermeture qui a causé toute cette congestion routière », déplore le maire de Mirabel.

Je m’adresse au ministre, poursuit le maire, afin qu’il exige des explications de son ministère qui n’a pas daigné informer, au moment opportun, de cette entrave majeure les autorités de la Ville de Mirabel qui, bien entendu, ont été inondées d’appels de citoyens frustrés, à juste titre, croyant que ce bouchon monstre et tous les retards qu’il a causés étaient attribuables à la Ville de Mirabel.



On sait que certaines voies publiques sur le territoire mirabellois, même si elles sont propriétés municipales, sont de la responsabilité (entretien) du gouvernement du Québec et parmi celles-là compte le chemin Charles notamment qui fait l’objet depuis quelques semaines de travaux de réhabilitation. La Ville avait été informée que certains types de travaux seraient effectués au cours des présentes semaines, mais « jamais au grand jamais elle n’a été informée de la fermeture complète qui a mené au cafouillage routier de ce matin, qui a eu pour effet de prendre la population en otage », conclut le maire qui attend vivement des explications de la part du ministère.