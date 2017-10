Un complexe sportif pour du soccer intérieur à Blainville

Depuis plusieurs années déjà, l’Association de soccer demande à l’administration Perreault des installations adéquates pour la pratique de ce sport à longueur d’année.

Nous réitérons donc l’engagement que nous avions pris en 2013, soit de construire un complexe intérieur multisport dans lequel nos jeunes pourront pratiquer le soccer à l’année.

De plus, l’Association de soccer pourrait y installer ses bureaux afin d’être proche de ses membres. Nous savons tous très bien que sans l’appui de ses nombreux bénévoles, Blainville ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. L’Association sportive de soccer a des besoins bien précis afin de pouvoir développer notre jeunesse et elle les manifeste depuis plusieurs années. Je ne comprends pas la position de l’administration Perreault de ne pas leur donner les installations requises, et ce, pour le bien-être de tous ces jeunes athlètes.

Lorsque la ringuette et le hockey ont eu besoin de plus de patinoire, ils ont été bien servis. Alors pourquoi cet entêtement à ne pas répondre aux réels besoins du soccer.

Nous nous engageons à répondre positivement à cette demande d’installation adéquate intérieure.

Avec la cancellation des installations de soccer au Parc Blainville et avec la construction de deux nouveaux terrains de soccer au Parc Équestre, l’administration Perreault n’a pas tenu compte des spécifications nécessaires à la construction de ces deux terrains ce qui a eu pour conséquence qu’ils ont été construits cinq mètres trop courts ce qui fait que ces deux terrains ne sont pas conformes, donc non règlementaires pour les compétitions importantes.

Quel beau gâchis qui a coûté plus de 3 millions de $ ! Cela nous démontre comment cette administration gère nos affaires. De plus, avoir installé ces deux terrains à côté du Poney Club amène parfois de drôles d’odeurs qui incommodent les athlètes. Ceux-ci devraient pourtant pratiquer leur sport en respirant de l’air frais !

Cette administration qui est en place depuis maintenant douze ans n’est pas à l’écoute de ses citoyens et fait toujours à sa tête et, si elle reste en place, amènera tôt ou tard la fermeture complète du sport équestre à Blainville. Le Parc Équestre était pourtant, sous d’autres administrations, un joyau de notre ville.

En tout temps une administration de l’Équipe Gravel sera sensible et à l’écoute des réels besoins de sa population.