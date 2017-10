L’Équipe Leduc renouvelle son engagement auprès des citoyens pour le maintien d’un climat de concertation et de collaboration fructueuses

Depuis cinq ans, l’Équipe Leduc prône une communication participative, ouverte et transparente avec ses citoyens. Pour preuve, un sondage effectué en 2013 par la firme Léger a révélé un taux de satisfaction de 8,2 sur 10 des Rosemèrois à l’égard de la qualité des communications avec la Ville. En août 2017, dans un sondage sur la participation citoyenne, 76% des Rosemèrois déclarent savoir que leur Ville offre diverses possibilités de participation à la vie démocratique et plus de 8 citoyens sur 10 (84%), se déclarent satisfaits des pratiques de participation citoyenne utilisées par l’administration pour les impliquer dans la prise de décisions.

«En tant que mairesse, je suis satisfaite du taux de satisfaction de mes concitoyens, mais cela ne se traduit pas forcément par une participation élevée. Le véritable enjeu réside dans la mise en place de nouveaux mécanismes qui augmenteront la participation citoyenne. D’où la nécessité d’élaborer et de déployer une politique de participation citoyenne», de préciser Madeleine Leduc, cheffe du parti.

Cette politique permettra aux citoyens et aux partenaires de la Ville d’exprimer leurs préoccupations et leurs opinions sur des dossiers municipaux qui les interpellent et de participer activement au développement de leur collectivité. En plus de rendre le processus transparent et encadré pour l’ensemble de la communauté, cette politique servira de guide pour les citoyens, les gestionnaires et les élus municipaux dans le processus décisionnel.

«Parce que cette démarche sera construite en concertation et en collaboration avec nos concitoyens et nos partenaires, les décisions de l’administration municipale répondront plus adéquatement aux attentes de la population. Par exemple, nous organiserons des forums et des débats sur des sujets précis par le biais du programme Rencontrez vos élus qui permettra de mieux cerner les besoins spécifiques des citoyens. Nous maintiendrons aussi le Samedi du citoyen, démarche individuelle accessible qui favorise une diversité de participation citoyenne», de déclarer la mairesse Leduc.

Une planification stratégique pour l’avenir de Rosemère

Le nouveau processus de participation citoyenne alimentera grandement la démarche de planification stratégique Rosemère 2018-2025 que souhaite entreprendre l’Équipe Leduc dès décembre 2017. «Nous voulons voir la majorité de la population prendre part à l’élaboration de la feuille de route qui définira la vision à moyen et long terme de notre Ville. Encore une fois, cet exercice collectif sera réalisé en concertation et en collaboration avec nos concitoyens et nos partenaires», d’expliquer la mairesse Leduc.

Le plan d’action qui découlera de la réflexion stratégique regroupera la vision, les objectifs et les orientations que Rosemère souhaitera entreprendre et accomplir d’ici 2025. En plus d’orienter les choix et les décisions du conseil dans la gestion de la Ville, il facilitera l’utilisation optimale des ressources et favorisera l’engagement des acteurs concernés.

Rosemère, ville intelligente et numérique

L’avenir d’une ville comme Rosemère ne peut être dissocié du concept de ville intelligente et numérique qui vise notamment à améliorer la fluidité des services offerts aux citoyens, à démocratiser la gouvernance et à réduire l’empreinte écologique. «Nous analyserons en premier lieu le niveau de maturité numérique de notre ville pour ensuite cibler les opportunités, les orientations et les zones d’action qui nous feront évoluer en tant que ville, voire communauté intelligente», de préciser Mme Leduc. D’ailleurs, le thème de ville intelligente et numérique fera partie de la réflexion stratégique pour l’avenir de Rosemère.

Pour l’Équipe Leduc, les résultantes d’une telle démarche ne doivent pas être limitées au développement d’une plateforme pour permettre aux citoyens de faire leurs transactions en ligne, il faut aussi leur donner l’opportunité d’obtenir des réponses en temps réel en créant des programmes numériques qui faciliteront leur implication au processus décisionnel. De plus, le concept de communauté intelligente comprend les citoyens, les gens d’affaires et les organisations.

«La politique de participation citoyenne, la planification stratégique et le programme de ville intelligente et numérique, le portail de suggestions en ligne et les rencontres avec les élus sont des initiatives qui visent essentiellement à donner la parole aux citoyens, à faciliter leur participation à la vie démocratique de leur ville», de conclure Mme Leduc.