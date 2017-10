Une ville à notre image, c'est un leadership culturel, une mémoire collective et des rires d'enfants

Un conseil municipal dirigé par Vision Sainte-Thérèse-Équipe Gauvreau mettra l'accent sur le soutien à la culture et aux créateurs locaux, la protection du patrimoine, de même que sur la promotion et la sécurité des activités dans les parcs municipaux.



C'est ce qu'a indiqué hier le candidat au poste de maire, René Gauvreau, lors de l'annonce du troisième volet des engagements contenus dans le programme électoral de son équipe, portant sur la culture, le patrimoine et les sports.



Ce troisième volet du programme comprend 19 engagements.



Leadership culturel



«Notre ville possède une longue et riche histoire. Il nous faut la connaître sur tous ses aspects», soutient M. Gauvreau. En matière d'histoire et de patrimoine, le Village sera donc valorisé par la création de fresques et d'œuvres d'art historiques interactives, les archives du milieu seront mieux préservées, un comité local du patrimoine sera créé et une participation active pour la sauvegarde de l'église Sainte-Thérèse d'Avila sera assurée.



«Elle est aussi riche de la présence importante de créateurs. Libérons-les, soutenons-les et faisons briller la ville par son leadership culturel», a poursuivi M. Gauvreau. En outre, pour souligner la dimension «Sainte-Thérèse, ville de savoir», M. Gauvreau vise la création d'échanges et de partenariats entre la Ville et le Collège LionelGroulx, de façon à mettre en valeur les talents et la créativité des étudiants.



«Nous développerons le caractère artistique et culturel unique de Sainte-Thérèse avec audace et innovation. La mise en valeur de notre riche histoire industrielle, commerçante, éducative, et la connaissance de nos grands personnages passera notamment par la création de fresques et œuvres d'art interactives dans le Village. Cela impliquera nos créateurs, stimulera notre économie locale et fera notre fierté devant tout le Québec. On viendra de partout pour les contempler !», affirme fièrement M. Gauvreau.



Sauvegarde de l'église Sainte-Thérèse d'Avila



Monsieur Gauvreau souligne que Vision Sainte-Thérèse est la seule des deux équipes en lice qui affiche clairement son désir d'engager la Ville en tant que partenaire au sein d'un comité pour la sauvegarde de l'église Sainte-Thérèse d'Avila. «Nous répondons ainsi concrètement aux attentes formulées récemment par les responsables de la Fabrique. Nous irons même plus loin, en mettant en place une politique municipale de conservation des bâtiments patrimoniaux et en créant un comité local du patrimoine, composé de gens d'ici compétents en la matière. La promotion de notre histoire et la protection de nos bâtiments connaîtront un nouveau départ dans cette ville».





Priorité vie de parcs



Vision Sainte-Thérèse-Équipe Gauvreau désire développer, enrichir et sécuriser les infrastructures de parcs, faire de ceux-ci des espaces vivants favorisant les rencontres et des lieux de rendez-vous ludiques pour les familles. M. Gauvreau annonce qu'une programmation de cinéma familial ambulant dans les parcs de la ville sera mise en place. «Multiplions les rires des enfants et de toutes les générations par nos parcs et nos installations sportives. Repensons les plus désuètes, rendons accessible l'ensemble d'entre elles aux personnes avec handicap, aux jeunes et aux aînés», exhorte l'aspirant maire.



Vision Sainte-Thérèse-Équipe Gauvreau prévoit notamment rénover le chalet du parc Ducharme, créer un parc sur la rue Dubois, prolonger les heures d'accès à la piste d'athlétisme Richard-Garneau et y instaurer la gratuité, optimiser l'utilisation des infrastructures sportives scolaires après les heures de classe, adapter les parcs pour les personnes à mobilité réduite et soutenir l'implantation et la consolidation de jardins communautaires.