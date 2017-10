Guy Charbonneau écrit une nouvelle page d’histoire

Le 6 octobre dernier, Guy Charbonneau a été élu maire de Sainte-Anne-des-Plaines pour un troisième mandat consécutif. Il est aussi devenu le premier maire élu par acclamation pour deux mandats consécutifs de quatre ans, ajoutant ainsi une nouvelle marque à l’histoire de la municipalité. Depuis les derniers 50 ans, seuls les maires M. Maurice Rivard et M. Jean-Marc Nepveu avaient été élus « par acclamation », respectivement en 1977 et en 1999.



Donc, le vendredi 6 octobre dernier, à la fermeture de la période de mise en candidature, à 16 h 30, tous les candidats du Parti Vision Action ont été proclamés élus sans opposition par la présidente d’élection, Mme Geneviève Lazure. Quatre jours plus tard, mardi soir, les membres du Conseil ont été assermentés, lors d’une cérémonie privée en compagnie des membres de leurs familles. Le Conseil municipal amorcera son travail immédiatement, au moins un mois plus tôt que s’il y avait eu des élections, même pour un seul poste.



« Au nom de toute mon équipe, je reçois ce verdict avec fierté, comme une marque de reconnaissance et de satisfaction de la population pour les efforts déployés depuis les huit dernières années. C’est aussi avec beaucoup d’humilité que je m’engage à faire de mon mieux pour mener Sainte-Anne-des-Plaines encore plus loin, selon le programme qui sera bientôt distribué dans les foyers, tout en continuant de gérer nos finances de manière serrée », a déclaré le maire Charbonneau.



Saviez-vous que c’est seulement depuis 1923 que le maire est élu par les citoyens? Même si la Paroisse de Sainte-Anne-des-Plaines a été fondée en 1787, le régime seigneurial (Seigneurie de Terrebonne) prévalait toujours et les paroisses religieuses représentaient à l’époque la façon de regrouper les communautés.



La première assemblée de « citoyens » a eu lieu le 16 janvier 1849. Mais, ce n’est qu’après l’abrogation par le gouvernement du régime seigneurial en 1854 que la véritable vie municipale a débuté. La première Assemblée des conseillers a eu lieu le 27 juillet 1855, le lendemain de la Fête de Sainte-Anne. À cette époque, on élisait sept conseillers qui, ensemble, choisissaient un maire parmi eux. Cette façon de faire persistera jusqu’en 1923, année où M. Ovide Charbonneau deviendra le premier maire élu directement par les citoyens. Élu par des hommes seulement, car ce n’est qu’à partir du 28 février 1929 que les femmes ont obtenu le droit de vote aux élections municipales.



À la fin du présent mandat, Guy Charbonneau égalera aussi la marque du plus long mandat consécutif à la mairie, soit douze ans, à égalité avec M. Zénon Guénette, maire de 1931 à 1943, dépassés en longueur seulement par M. Jean-Marc Nepveu qui a été maire pendant treize ans, mais en deux périodes différentes.