L’équipe InnovAction+ s’engage à positionner Rosemère comme chef de file en matière d’environnement et de développement durable

'’Équipe InnovAction+ propose une vision environnementale renouvelée et désire positionner la ville de Rosemère comme leader dans ce domaine. Elle dévoile se faisant son troisième slogan : Solidaires et tournés vers l’avenir.



« Nous souhaitons mettre en place plusieurs initiatives qui, en plus d’améliorer la qualité de vie de nos concitoyens, permettront à Rosemère d’être reconnue pour ses actions vertes. Une ville respectueuse de ses acquis et de son patrimoine, bien ancrée dans le présent et résolument tournée vers l'avenir » affirme Éric Westram, candidat à la mairie.



L’environnement au cœur des préoccupations

En plus de conserver le titre de ville fleurie et le caractère champêtre de Rosemère qui font d'elle une ville unique au cadre de vie exceptionnel, l'équipe Innovaction+ désire aussi adopter des standards plus élevés en matière d'’environnement et de développement durable et développer une vision urbanistique innovante.



Afin de faciliter la réalisation des projets de rénovation et de construction le plus éco-responsable possible, une administration Westram souhaite également offrir un service-conseil d'accompagnement spécialisé aux citoyens et étendre l'offre de service de l'éco-centre.



L'équipe s'engage aussi à améliorer et étendre le réseau cyclable afin de rejoindre de façon sécuritaire les villes avoisinantes.



Des mesures concrètes, vertes et peu coûteuses

Tous les membres de l'équipe Innovaction + croient fermement que des solutions créatives et peu coûteuses, peuvent avoir un impact direct sur l’environnement, la qualité de vie et la santé des citoyens. En voici quelques exemples :

Favoriser la culture de plantes indigènes sur le territoire et informer la population sur ses avantages

Créer des îlots d’asclépiades pour aider à la survie de la population de papillons Monarque; et installer des ruches afin de lutter contre la disparition des abeilles.

Récupérer le bois des frênes abattus pour en faire du mobilier urbain



Hélène Akzam: une candidate exceptionnelle qui croit en la force d’une communauté!

Eric Westram est fier de compter parmi ses candidats de choix, Hélène Akzam. Résidente de Rosemère depuis 2001 et mère de 2 adolescents, Hélène Akzam est titulaire d’une Maîtrise en administration des affaires de l’École des HEC, d’une Maîtrise en sciences de la communication de l’Université de Montréal ainsi que d’un baccalauréat en Psychosociologie de la communication de l’UQAM.



Elle occupe aujourd'hui le poste de directrice de la planification et du développement des ressources humaines à Héma-Québec.



Communicatrice née, Hélène est une femme débordante d’idées novatrices pour sa ville en plus d’être toujours à l’affût des nouvelles technologies en matière de développement durable, elle est d'ailleurs convaincue que les municipalités peuvent être des acteurs de premier plan au niveau environnemental.



Elle fut d'ailleurs l'instigatrice d'une causerie-conférence le 16 septembre dernier où deux panélistes ont proposé plusieurs idées, tant au niveau de la préservation des éco-systèmes qu’au niveau d’une approche urbanistique favorisant le développement durable. Cette conférence fut une grande inspiration pour l’équipe et pour les citoyens présents.



Elle souhaite donner à sa ville une vision à long terme qui saura léguer aux générations futures un milieu sain. Hélène participe aussi présentement au projet pilote des poules urbaines qu’elle souhaite mettre en place officiellement pour favoriser l’agriculture de proximité.

Rappelons que l’Équipe InnovAction+ est composée du candidat à la mairie Eric Westram et des candidats aux postes de conseiller : Hélène Akzam, Marie-Hélène Fortin, Mélissa Monk, Stéphanie Nantel, Philip Panet-Raymond et René Villeneuve.