La sécurité d’abord, pour tous, en tout temps et en tout lieu!

L’équipe InnovAction+ se fait une priorité de s’assurer qu’un sentiment de sécurité et de quiétude soit présent chez tous les résidents de Rosemère.



Pour que chaque citoyen se sente dans un environnement sûr, sur tout le territoire, Éric Westram et son équipe vont revoir, réévaluer et envisager toutes les options possibles pour que les services publics soient optimaux et qu’ils répondent aux différents besoins de toute la population « Rappelons que la ville ne possède présentement aucun service de premiers répondants, dans une population vieillissante et comprenant sur son territoire plusieurs écoles, centres de personnes âgées, garderies, etc. Partant de cette réalité, nous nous assurerons de recevoir notre juste part en matière de services publics. » affirme monsieur Westram.



Des routes plus sécuritaires



Dans sa première année de mandat, l’administration Westram s’engage à procéder à des analyses de la circulation automobile dans certains secteurs problématiques afin d’y mesurer notamment la vitesse moyenne et le niveau d’achalandage. « La mise en place d’incitatifs et de correctifs appropriés dans les zones ciblées permettra à chaque citoyen d’avoir une meilleure connaissance de son environnement et encouragera des comportements routiers sécuritaires et vigilants. Ensemble nous pouvons faire une différence » ! déclare le candidat à la mairie.





Une véritable planification des mesures d’urgence



Pour l’équipe InnovAction+, bien planifier et bien informer, c’est bien protéger. « On aura beau avoir le meilleur plan des mesures d’urgence, il sera peu efficace si la population n’en connaît même pas l’existence. Nous sommes aux abords de la rivière des Mille-Îles et quotidiennement, des trains de l’AMT sillonnent notre ville » affirme le chef du parti. Il s’engage à établir pour chaque secteur à risque des plans de planification et de mesures d’urgence en cas de catastrophes naturelles ou autres, qui seront par la suite disponibles pour tous.





René Villeneuve : un candidat de cœur, un citoyen investi



Pour l’aider dans cette tâche, Eric Westram présente un candidat soucieux du détail et rigoureux : René Villeneuve. Résident de Rosemère depuis 2004, marié depuis 13 ans et père de deux enfants, il oeuvre dans l’industrie aéronautique depuis 39 ans pour le service Qualité. Engagé dans sa ville, il a été membre du conseil d’administration du CPE la petite Ardoise et du comité de parents de l’école Alpha.



L’équipe InnovAction+ est composée du candidat à la mairie Eric Westram et des candidats aux postes de conseiller : Hélène Akzam, Marie-Hélène Fortin, Mélissa Monk, Stéphanie Nantel, Philip Panet-Raymond et René Villeneuve.