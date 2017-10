Une ville à notre image, c'est un environnement sain, un urbanisme inspirant, un transport facilité et économie locale vivante !

M. René Gauvreau, candidat à la mairie, et l’équipe Vision Sainte-Thérèse – Équipe Gauvreau ont présenté le dernier volet de leurs engagements envers les citoyen-nes en matière d’environnement, d’urbanisme, de transport et d’économie à l’occasion d’une conférence de presse.



Un environnement vert, sain et durable

Vision Sainte-Thérèse – Équipe Gauvreau s’engage à faire de Sainte-Thérèse une ville verte et écoresponsable. « Lorsque nous avons tenu nos assemblées de cuisine et élaboré notre programme il y a maintenant près d’un an, les citoyen-nes rencontré-es nous ont fait part de leurs préoccupations environnementales et notre programme y répond! Que ce soit par l’amélioration de la gestion des matières résiduelles, la mise en place d’une politique municipale d’économie d’énergie et de construction/rénovation de bâtiments écoresponsables ou l’accès à davantage de poubelles publiques à plusieurs compartiments (déchets, compost, recyclage) ou encore par le bannissement, dans la mesure des compétences municipales, des matériaux d’emballage néfastes pour l’environnement », d’expliquer M. Gauvreau.



Un environnement vert, sain et durable est également synonyme de réduction des îlots de chaleur par un verdissement plus prononcé de la ville. De même, Vision Sainte-Thérèse – Équipe Gauvreau s’engage à rechercher des solutions durables afin de prévenir les débordements de la rivière aux Chiens. Enfin, il est impératif de régler le problème de la qualité de l’eau des étangs du parc du Jardin des Sources.



Un urbanisme inspirant

« Chaque citoyen-ne doit se sentir interpellé par l’embellissement de sa ville, chaque citoyen-ne est partie prenante de ce processus et c’est pourquoi notre équipe veut encourager et souligner les initiatives citoyennes contribuant à embellir le décor urbain », de déclarer le candidat à la mairie.



De même, Vision Sainte-Thérèse – Équipe Gauvreau s’engage en favorisant l’accès à des logements abordables, salubres et sains, notamment en collaborant à leur mise en œuvre avec les partenaires du milieu. L’amélioration de l’harmonisation de la qualité architecturale du Village et l’établissement d’un plan d’enfouissement des fils de services d’utilité publique sur les artères principales figurent parmi les engagements de l’équipe. Enfin, les options d’insonorisation en lien avec le bruit de l’autoroute 15 seront activement étudiées en collaboration avec les citoyen-nes affecté-es et un programme d’entretien préventif des chaussées sera mis en place.

Un transport facilité



« Les enjeux en matière de transport sont assurément au cœur du quotidien des térésien-nes. C’est unanime, nous devons implanter des solutions pour réduire les problèmes de stationnement autour du Cégep et de la gare, à la fois pour les usagers et pour les résident-es des quartiers environnants », de soutenir le candidat à la mairie. L’amélioration de la synchronisation des feux de circulation et des représentations actives auprès de l’ARTM afin d’obtenir des tarifs de transports en commun équitables constituent autant d’engagements que prend Vision Sainte-Thérèse – Équipe Gauvreau.



Une économie locale vivante

«Nous devons encourager nos petits et moyens commerçants afin qu'ils puissent non seulement survivre, mais continuer à offrir des services et des produits de qualité à la population. L'appui et la promotion de notre économie locale passent par l'achat local ainsi que par le développement et le soutien de l'entrepreneuriat chez nos jeunes. Cela caractérisera notre mandat en matière économique».



C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le candidat au poste de maire de Sainte-Thérèse, Monsieur René Gauvreau, lors de l'annonce du dernier volet des engagements du programme électoral de Vision Sainte-Thérèse-Équipe Gauvreau traitant de l'économie.



M. Gauvreau a rappelé qu'au lendemain du 5 novembre, son équipe de candidats et candidates sera prête et motivée à relever ce défi en collaboration avec les acteurs du milieu économique. Il en a aussi profité pour lancer un appel aux électeurs. «Faisons en sorte que notre communauté achète localement et on va tous être gagnants à 100%. Créons et maintenons des espaces pour les jeunes entrepreneurs, ceux et celles qui rêvent, ont de bonnes idées et désirent les faire valoir, et toute la communauté en bénéficiera. Sainte-Thérèse rayonnera à l'extérieur, j'en suis convaincu. J'ai et nous avons besoin de vous pour le réaliser».



Outre l'achat local et l'entrepreneuriat chez les jeunes, Vision Sainte-Thérèse-Équipe Gauvreau entend favoriser l'implantation de commerces de proximité dans les différents quartiers de la municipalité et mettre en place un nouveau marché public dans le Village. Sur ce dernier point, a expliqué M. Gauvreau, citoyens et commerçants seront appelés, dans le cadre d'une consultation publique, à définir le concept de marché qui répondra le plus adéquatement à leurs besoins et attentes.