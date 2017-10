Une administration Westram dotera la ville de Rosemère d’une identité culturelle riche et accessible

Le dynamisme socioculturel d’une ville constitue le symbole d’une communauté active où les générations se côtoient dans le but de développer un milieu de vie enrichissant. Cette philosophie a servi de prémisse à l’équipe InnovAction+ pour façonner son programme culturel intitulé : Une ville riche de sa culture !



« Le tissu social d’une ville se construit autour des places publiques et de ses activités qui s’y déroulent. Notre équipe désire certes offrir une gestion serrée des finances publiques, mais aussi un milieu de vie emballant pour tous » mentionne Éric Westram, candidat à la mairie.



Pour réaliser ces objectifs ambitieux, une administration Westram dotera Rosemère d’une identité culturelle riche et accessible qui se concrétisera au travers d’une offre socioculturelle mieux adaptée aux résidents de tous âges. Une programmation riche, foisonnante, diversifiée et gratuite sera offerte, et ce, avec l’objectif de soutenir, mettre en valeur et faire rayonner davantage les artistes locaux.



Des activités et des lieux rassembleurs

Concrètement, le parti dirigé par Éric Westram souhaite développer les lieux de rencontres, tels que le parc Charbonneau, avec l’aménagement d’un chalet ouvert à l’année, les berges, en se les réappropriant et les réaménageant, ainsi que la création d’un grand jardin communautaire intergénérationnel, où une Grande fête des Récoltes sera célébrée chaque année avec toute la population.



Animer la vie rosemèroise se fera aussi grâce au retour d’événements appréciés de tous, soient les fêtes thématiques au Centre-ville et les week-ends des “ventes-débarras” dans le stationnement de la gare. Ces moments festifs viseront le rassemblement de la communauté afin de tisser des liens forts.



Deux candidats aux bagages différents unis pour Rosemère

La candidate Marie-Hélène Fortin est comédienne et musicienne, diplômée de l’École Nationale de Théâtre du Canada. Membre fondatrice du groupe Mes Aïeux, elle est aussi connue à Rosemère pour son implication à la fondation Viva Musicalpha, sa collaboration au projet Tylee, Marécage enchanté et sa participation à un événement-concert surprise sur le parvis de l’église. Cette artiste engagée, curieuse et rigoureuse de nature a choisi de s’impliquer plus activement dans sa communauté, car elle est convaincue que des forces complémentaires réunies peuvent accomplir de grandes choses.



Quant à Philip Panet-Raymond, également candidat pour l’équipe InnovAction+, il est issu du milieu économique et est détenteur d’un Baccalauréat en sciences économiques et en administration des affaires. Présentement directeur des ventes, ce rosemèrois de deuxième génération s’est grandement impliqué au sein de la communauté dans les loisirs et le sport. Cet administrateur de formation se présente maintenant en politique municipal dans le but de faire ressortir le meilleur de ce que Rosemère peut offrir en faisant ressortir le meilleur de ses résidents.



L’équipe InnovAction+ est composée du candidat à la mairie Éric Westram et des candidats aux postes de conseiller : Hélène Akzam, Marie-Hélène Fortin, Mélissa Monk, Stéphanie Nantel, Philip PanetRaymond et René Villeneuve.