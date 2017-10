«Nous sommes la seule équipe en mesure d’assurer un avenir sain et durable aux Rosemèroises et Rosemèrois», Madeleine Leduc

À l’heure des bilans, la mairesse Madeleine Leduc, a invité les électrices et les électeurs de Rosemère à choisir son équipe ce dimanche. «Nous sommes l’équipe la plus solide, la plus compétente et la plus expérimentée pour protéger les acquis fondamentaux, soit l’excellente santé financière et l’éventail de services offerts à la population; et pour assurer un avenir sain et durable aux Rosemèroises et Rosemèrois», de dire Mme Leduc.

Les statistiques et le pointage en faveur de l’Équipe Leduc sont encourageants, cependant la votation n’est pas encore terminée. C’est pourquoi en vue de concrétiser les nombreux appuis dans l’urne dimanche prochain, les candidats poursuivront les rencontres citoyennes jusqu’à la dernière minute.

«D’ici au 5 novembre, nous aurons parcouru toutes les rues de la ville, rencontré et côtoyé des milliers de nos concitoyennes et concitoyens. Au nom de toute notre équipe, je tiens à les remercier d’avoir pris le temps de nous accueillir et d’échanger avec nous leurs idées, leurs commentaires et leurs suggestions. Vous avez enrichi notre vision de Rosemère et c’est ensemble que nous élaborerons notre vision d’avenir», d’affirmer la mairesse. La démarche prônée par l’Équipe Leduc reflète les engagements soutenus dans son programme dont la pierre angulaire demeure la participation citoyenne.

Pour la mairesse en place, trois constats fondamentaux ressortent de la campagne en cours à Rosemère.

Seule l’Équipe Leduc détient une vision claire de l’étendue des besoins de la population

«Voilà une évidence ! Nous sommes la seule équipe proposant un plan solide en matière de finances, de services offerts aux familles et aux aînés, d’environnement, de développement durable et d’infrastructures. Le fait que l’équipe adverse ait littéralement copié plusieurs des engagements de notre programme révèle le gage de confiance que représente l’Équipe Leduc pour les électrices et les électeurs», de déclarer Mme Leduc.

Selon la cheffe de l’Équipe Leduc, les promesses électorales de l’aspirant maire, Éric Westram, démontrent une importante méconnaissance des enjeux financiers de la Ville. D’autant plus qu’en 2015, M. Westram a pris part au comité de travail stratégique visant l’analyse de tous les postes budgétaires. Et il était présent lors de la planification financière quinquennale ayant abouti à la consultation publique de novembre 2015. «Il ne veut pas accroître la dette mais souhaite geler les taxes en 2018 et accomplir des projets dont les dépenses éventuelles s’élèveraient à plus de 30M$», d’affirmer Mme Leduc.

L’attachement profond des Rosemèroises et Rosemèrois pour leur ville

Tous et chacun l’aiment autant sinon plus que les membres de l’Équipe Leduc. C’est pourquoi, ceux-ci ont constaté que la population dans son ensemble a participé ardemment aux discussions initiées durant la campagne électorale. «Nos concitoyennes et concitoyens tiennent à protéger la beauté et l’harmonie de Rosemère, de même que la continuité d’une gestion efficace, et opter pour une administration responsable comme la nôtre qui saura préserver le milieu de vie distinctif qui fait la renommée de notre ville», de préciser la mairesse Leduc.

La richesse des expertises et des expériences des membres de l’Équipe Leduc

En plus de détenir un programme électoral solide, réaliste et visionnaire, l’Équipe Leduc est composée de femmes et d’hommes de qualité, reconnus pour leur engagement communautaire, leur vivacité d’esprit, leurs parcours professionnels en entrepreneuriat, environnement, développement durable, ingénierie, communication, marketing et gestion.

La mairesse souhaite retrouver ses candidates et ses candidats à ses côtés après le 5 novembre.

«L’opposition et le choc des idées se manifestent régulièrement à la table des discussions, nul besoin de compromettre l’harmonie des quatre dernières années en choisissant des opposants. Ce que nous entendons aux portes, c’est que la population veut la continuité. Ce n’est donc pas le temps de nous diviser, mais de nous rassembler ! Lorsque viendra le temps d’aller aux urnes, les Rosemèroises et les Rosemèrois doivent savoir que seule l’Équipe Leduc sera en mesure de leur garantir un avenir sain et durable à l’aube des 60 ans de la ville. Car, l’équilibre financier acquis en 2017 après maints efforts demeure fragile, seule la vision claire, cohérente et responsable d’une équipe consciente des enjeux futurs pourra assurer à la fois un taux de taxation et une qualité de vie enviables», de conclure la mairesse Leduc.