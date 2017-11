Un conseil municipal fier de poursuivre ses engagements à Sainte-Thérèse

À la suite du scrutin général du 5 novembre 2017, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse sera constitué des membres suivants pour les quatre prochaines années :



Madame Sylvie Surprenant, mairesse

Madame Barbara Morin, district De Sève

Monsieur Christian Charron, district Verschelden

Madame Régine Apollon, district Morris

Monsieur Normand Toupin, district Chapleau

Monsieur Luc Vézina, district Lonergan

Monsieur Michel Milette, district Ducharme

Monsieur Armando Melo, district Blanchard

Madame Johane Michaud, district Marie-Thérèse



« Au nom de mes collègues élus du conseil municipal, je remercie les Thérésiennes et les Thérésiens de la confiance témoignée lors de la dernière élection. Le mandat qu’ils nous ont confié est clair, soit celui de nous voir poursuivre nos engagements favorisant le mieux-être de notre belle communauté. Nous avons entendu le message des citoyens et nous nous remettons dès maintenant à la tâche pour eux », a déclaré la mairesse réélue de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.



Les statistiques de l’élection municipale à Sainte-Thérèse démontrent un taux de participation de 37,82 %, par rapport à 41,28 % en 2013 et à 35,78 % en 2009.



Les résultats peuvent être consultés en ligne au www.sainte-therese.ca.