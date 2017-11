Jean Bouchard est réélu à Mirabel

C’est M. Jean Bouchard (Action Mirabel) qui a été élu maire de Mirabel l’emportant sur ses adversaires MM. Pierre-Paul Meloche (Mouvement citoyen Mirabel) et René Plouffe (Renouveau Mirabel).



En effet, M. Bouchard a récolté plus de 70% des voix avec 10 210 votes enregistrés, contre 3 994 pour M. Pierre-Paul Meloche et 275 pour M. René Plouffe.



Du côté des huit districts électoraux, les résultats s’établissent comme suit : dans le district no 1, M. Michel Lauzon a été réélu avec 1 128 votes contre 657 pour Mme Annie Vanden Abeele; dans le district no 2, Mme Guylaine Coursol a été réélue avec 1 295 votes contre 340 pour M. Yannick Véronneau ; dans le district no 3, c’est M. Robert Charron qui l’a remporté avec 975 voix contre 665 pour M. David Marra-Hurtubise et 41 pour Mme Gabrielle Losson; dans le district no 4, M. François Bélanger a été réélu avec 1 352 voix contre 387 pour M. René Vachon et 57 pour M. Philippe-Olivier Belcourt; dans le district no 5, M. Patrick Charbonneau a été réélu avec 1 459 voix contre 542 pour M. Mario Legault et 75 pour Mme Liette Dandurand; dans le district no 6, Mme Isabelle Gauthier l’a emporté sur M. Réal Brière avec 1 144 votes en sa faveur contre 794 pour son adversaire; dans le district no 7, Mme Francine Charles a été réélue avec 1 406 voix en regard de 373 pour Mme Corinne Guimont; dans le district no 8, 1 167 votes sont allés à M. Marc Laurin contre 556 à Mme Haïdée Ouellet.