Arrestation de l’ex-conseiller municipal Mario Lavallée: Déception pour la mairesse de Boisbriand

C’est un sentiment de déception qui habite la mairesse de Boisbriand, Marlene Cordato, à l’égard du geste reproché à l’ancien conseiller municipal Mario Lavallée.

Le conseiller indépendant défait le 5 novembre dernier, a été arrêté par la Sûreté du Québec pour avoir présumément copié illégalement des informations confidentielles après cette date. Ces informations concernaient entre autres l’exercice budgétaire 2018 et les projets à venir sous l’administration du nouveau conseil municipal. Cette infraction a été signalée le 16 novembre dernier.

« Considérant qu’à trois reprises, soit en 2005, 2009 et 2013, M. Lavallée déclarait sous serment qu’il exercerait ses fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du Code d’éthique des élus municipaux de la Ville de Boisbriand, la situation est décevante. Un élu doit avoir un comportement exemplaire; dans la victoire comme dans la défaite », affirme la mairesse.

« Nous avons pris les mesures nécessaires pour nous assurer que les informations acquises illégalement ne soient pas partagées. Nous ne pouvons pas donner plus de détails sur ce dossier qui est maintenant entre les mains de la justice », précise la mairesse.

L’ancien conseiller devra se présenter en cour le 29 novembre prochain.