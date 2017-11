Assermentation des membres du conseil municipal de Sainte-Thérèse

C’est à la séance publique du 20 novembre dernier que les membres formant le nouveau conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse ont été assermentés, en présence de leur famille et de leurs amis.



Lors de cette soirée, la mairesse et les huit conseillères et conseillers municipaux ont prêté serment d'office, déclarant qu’ils exerceraient leur rôle, soit celui d’être au service des citoyens, dans le respect du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Sainte-Thérèse. Juste avant de prendre place pour la toute première séance de ce nouveau conseil municipal, chaque membre a pris soin de signer le Livre des délibérations de la Ville.



« Au nom du conseil municipal, je réitère notre engagement à servir les intérêts des citoyens avec honnêteté et intégrité. De tels piliers nous permettront de relever des défis enrichissants, de réaliser de nombreux projets et de faire rayonner notre Ville! », a exprimé la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.



Rappelons les membres du conseil municipal, prêts à entreprendre leur mandat s’échelonnant sur les quatre prochaines années :



• Madame Sylvie Surprenant, mairesse

• Madame Barbara Morin, district De Sève

• Monsieur Christian Charron, district Verschelden

• Madame Régine Apollon, district Morris

• Monsieur Normand Toupin, district Chapleau

• Monsieur Luc Vézina, district Lonergan

• Monsieur Michel Milette, district Ducharme

• Monsieur Armando Melo, district Blanchard

• Madame Johane Michaud, district Marie-Thérèse