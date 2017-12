Adoption du budget 2018 à Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse a adopté son budget 2018 lors d’une séance publique spéciale qui s’est tenue le 4 décembre dernier. Se chiffrant à 53 876 700 $, le budget 2018 représente une augmentation de 995 400 $, soit 1,9 % de plus qu’en 2017.



L’augmentation du compte de taxes moyen pour une majorité de propriétaires de maisons unifamiliales et de condominiums sera de 1,8 %, soit 46 $ en 2018.



Parmi les facteurs à considérer dans le présent budget, nommons :

L’augmentation de certaines quotes-parts versées par la Ville aux organismes partenaires;

La poursuite de l’implantation de la garde en caserne 24 heures sur 24;

Le service de la dette;

L’implantation de la collecte des matières organiques;

Les dépenses fluctuant selon le taux de l’inflation.



Hausse du service de la dette En raison du financement d’importants projets réalisés par la Ville de Sainte-Thérèse, le remboursement du service de la dette se chiffrera à 8 453 700 $ en 2018, comparativement à 8 021 700 $ en 2017. Il est important de comprendre que des investissements sont nécessaires à l’amélioration globale de la Ville, dont certains découlent de nouvelles obligations gouvernementales en matière de sécurité publique et d’hygiène du milieu.



Afin d’atténuer les impacts fiscaux de ces investissements, la Ville recherche activement des programmes de subventions auxquels ses projets sont admissibles, et le financement et le refinancement des diverses dettes de la Ville continuent de se faire à des taux avantageux.



Le contexte économique municipal se transforme d’année en année, mais la Ville de Sainte-Thérèse s’efforce de trouver des solutions novatrices pour continuer d’offrir des services de qualité à la population, tout en respectant sa capacité de payer.



Le Discours du budget 2018 et le Programme triennal des dépenses en immobilisations 2018, 2019 et 2020 sont en ligne au www.sainte-therese.ca.