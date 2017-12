Sainte-Anne-des-Plaines maintient ses 4 fleurons

La Corporation des Fleurons du Québec vient de procéder au 12e dévoilement de la classification horticole des municipalités évaluées en 2017. Parmi elles, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines fait bonne figure et maintient ses 4 fleurons obtenus en 2014.



« Notre ville est déjà très belle. Avec notre nouveau centre-ville qui s’en vient, elle le sera encore plus. Je suis très heureux de nos 4 fleurons », a commenté le maire, Guy Charbonneau. Sainte-Anne-des-Plaines compte parmi les 108 municipalités évaluées cette année et c’est au cours de l’été dernier que la ville a reçu la visite des classificateurs venus visiter le territoire et évaluer tous les lieux à la vue du public.



Les fleurons sont décernés pour une période de trois ans et sont assortis d'un rapport d'évaluation professionnelle suggérant des pistes d'amélioration. Actuellement, 43 % des Québécois résident dans une municipalité ayant obtenu des fleurons. En 2017, on en compte 355, dans toutes les régions du Québec.



Pour découvrir les résultats des municipalités en images, consultez la brochure de la 12e édition de classification horticole des Fleurons du Québec disponible sur le site Internet www.fleuronsduquebec.com.