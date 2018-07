Élection fédérale 2019 : le Bloc québécois confiant de gagner

Suite à l’assemblée générale du Bloc québécois dans Thérèse-De Blainville qui a eu lieu le 4 juillet dernier, l’exécutif nouvellement élu est déjà au travail en vue de l’élection générale de 2019. Le nouveau président du Bloc québécois de Thérèse-De Blainville, Guillaume Lajoie, croit fermement qu’une victoire du parti indépendantiste est possible dans la circonscription.

« La circonscription de Thérèse-De Blainville en est une gagnable pour le Bloc québécois et on va travailler sans relâche pour s’assurer d’envoyer un député indépendantiste à Ottawa en 2019 », a affirmé Guillaume Lajoie.

Le contexte politique a changé depuis 2015 pour favoriser le Bloc québécois dans la circonscription de Thérèse-De Blainville.

« Le NPD n’est plus dans la course, c’est donc à présent une course à deux dans la circonscription », a confirmé le président nouvellement élu. « On va démontrer à la population que le parti Libéral n’a pas livré la marchandise. Le premier exemple est le changement du mode de scrutin qui a été abandonné par Justin Trudeau », a-t-il ajouté.

Lors de l’assemblée générale, le président du Bloc québécois de la circonscription locale a présenté les objectifs de son exécutif aux dizaines de membres présents.

« On a un plan de mobilisation, un plan de communication et un plan de financement. Avec cette structure on faire sorte que le Bloc québécois soit présent partout dans la circonscription de Thérèse-De Blainville jusqu’à l’élection de 2019», a fait valoir Guillaume Lajoie.

Le nouvel exécutif du Bloc québécois de Thérèse-De Blainville est composé de Guillaume Lajoie, Jonathan Limoges, Yasmine-Audrey Iounousse, Chloe Bell et Simon Farago.