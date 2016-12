Lorraine décroche une Plume d’or

Jeudi soir dernier, l’Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ) récompensait les finalistes du concours Plumes d’Excellence lors d’un gala très attendu par les villes. Avec grand plaisir, Lorraine a récolté la Plume d’or dans la catégorie « Campagnes, 29 999 citoyens et moins » pour la campagne de communication réalisée dans le cadre de l’implantation de la collecte des matières organiques : Notre trio gagnant Réduire, Recycler, Valoriser.

La mairesse Lynn Dionne s’est dite très fière de cette nouvelle : « Grâce à l’obtention de ce prix des plus convoités, le palmarès de Lorraine atteint désormais trois Plumes d’or. Quelle belle reconnaissance de la qualité du travail de communication réalisé année après année pour informer nos citoyens ! ». Rappelons qu’en 2012, la municipalité recevait une Plume d’or pour la refonte de son site Internet et que, deux ans plus tard, son dépliant de la bibliothèque lui en valait une seconde.

Débutée un an avant l’implantation de la collecte des matières organiques, la campagne de communication de la Ville est le fruit d’une collaboration entre le Service des communications et le Service du développement durable. Les membres du jury ont été interpelés par : la réalisation d’un sondage citoyen comme outil d’adhésion, le déploiement intéressant d’actions de communication diversifiées, la qualité de la campagne et la bonne identification des clientèles internes et externes. Voici quelques actions comprises dans ce vaste projet : organisation de soirées d’information, visites dans chaque classe des écoles de Lorraine, mise en place d’une brigade verte, le tout appuyé par une multitude d’outils de communication personnalisés.

Le concours Plumes d’Excellence récompense les efforts de communication réalisés par les municipalités et organismes publics dont les projets se démarquent, notamment par leur originalité et par la démarche communicationnelle. Les lauréats 2016 ont été choisis par le jury parmi quelque 81 dossiers déposés.