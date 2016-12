Grève confirmée chez l’un des transporteurs du CIT Laurentides

Le CIT Laurentides vous informe que le syndicat n’ayant pu s’entendre avec la partie patronale, les chauffeurs de la compagnie Transdev seront en grève dès le mardi 7 juin à 4 h 15 du matin. Le CIT Laurentides souhaite faire part à la clientèle de toutes les mesures qui seront mises en place dès demain matin. Le CIT Laurentides demeure dans l’attente d’une décision du Tribunal administratif du travail afin de savoir si la compagnie Transdev sera tenue de maintenir des services essentiels en heure de pointe.



Lignes affectées

Les lignes affectées sont 9, 11, 12, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 51, 52, 59, 60, 61, 62, 71, 72, 73 et 74 ainsi que les 46 lignes desservant les écoles secondaires suivantes : Polyvalente Sainte-Thérèse, l’école secondaire Saint-Gabriel (Sainte-Thérèse) et l’école secondaire Rive-Nord (Bois-des-Filion), circulant dans les villes de Saint-Jérôme, Mirabel (Saint-Janvier), Blainville, Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Thérèse, Boisbriand, Rosemère, Lorraine, Bois-des-Filion, Terrebonne et jusqu’à Laval aux Terminus Montmorency et Cartier.



Le CIT Laurentides a mandaté d’autres transporteurs afin de maintenir minimum de service, bien que réduit par rapport à l’horaire habituel, sur les lignes touchées. L’horaire détaillé de chacune des lignes sera bientôt disponible sur le site Internet du CITL à l’adresse www.citl.qc.ca .



Lignes desservant les écoles secondaires

Tous les départs des lignes d’autobus du CITL desservant la Polyvalente Sainte-Thérèse, l’école secondaire Saint-Gabriel (Sainte-Thérèse) et l’école secondaire Rive-Nord (Bois-des-Filion) seront effectués mardi. Les trajets, les horaires et les arrêts de ces lignes demeurent les mêmes, seul le type d’autobus pourrait changer.



Mesures tarifaires

Aucune perception ne sera demandée à bord des départs du CITL s’ils ont effectués par un transporteur n’ayant pas de véhicule urbain à l’effigie du CITL (autobus voyageurs ou autre). La tarification habituelle s’applique sur tous les départs de toutes les lignes qui sont effectués par des véhicules à l’effigie du CITL/SURF. Exceptionnellement, tous les titres de transport du CIT Laurentides (mensuels, carnets, unitaires) seront acceptés à bord de la ligne de train Saint-Jérôme. Des voitures de train seront également ajoutées sur les trains 174, 178, 179, 180, 181, 183 et 191, offrant environ 200 places supplémentaires sur chacun de ces départs.



Le CIT Laurentides met tout en œuvre afin de minimiser les impacts sur le service et les inconvénients pour la clientèle. Nous invitons la clientèle à suivre l’évolution de ce dossier sur notre site Internet au citl.qc.ca, notre page Facebook et sur notre compte Twitter.