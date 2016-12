Blainville remporte un prix au 30e Gala Stellar

Lors du 30e Gala Stellar de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB), la Ville de Blainville a remporté les honneurs dans la catégorie « Innovation, créativité ou technologie » pour l’implantation, à sa bibliothèque Paul-Mercier, d’une technologie avant-gardiste, soit un système de détection avec identification par radiofréquences (RFID).

Le maire Richard Perreault s’est dit très fier de cette belle marque de reconnaissance. « Devenue depuis plusieurs années une ville intelligente, Blainville a fait, avec sa bibliothèque, un pas de plus dans l’établissement d’une véritable communauté intelligente en donnant à ses membres un accès à une technologie de pointe », a-t-il déclaré.

Inaugurée en septembre 2015, la bibliothèque Paul-Mercier est la seule dans la région à posséder la technologie RFID, qui permet non seulement d’améliorer le système de prêt et de retour de documents (livres, films, etc.), mais aussi d’augmenter l'autonomie des usagers. La nouvelle bibliothèque municipale dispose notamment de trois bornes d'autoprêt, d’un système de tri et de retour intelligent vers cinq bacs ergonomiques ainsi que de deux portails antivol.

Le maire Richard Perreault a tenu à remercier tout le personnel de la Ville qui a contribué à cette grande réussite et à féliciter les deux autres finalistes, soit Groupe Lettra de Boisbriand et l’Écotone L’Ami Sport de Blainville, pour leurs efforts considérables déployés en matière de nouvelles technologies.