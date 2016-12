La Thérésienne France Séguin nommée citoyenne d’honneur 2016

Dans le cadre de la Semaine de la municipalité, la Ville de Sainte-Thérèse est heureuse de nommer Mme France Séguin Citoyenne d’honneur pour l’année 2016.

Femme impliquée et dynamique, Mme Séguin habite Sainte-Thérèse depuis plus de 30 ans. Elle a dédié sa carrière aux enfants, d’abord comme orthopédagogue, puis comme directrice adjointe et directrice d’écoles primaires, sans oublier un passage comme directrice des services de l’enseignement à la Commission scolaire Sainte-Thérèse.

Tout au long de sa riche carrière dans le domaine de l’éducation, c’est le mieux-être des élèves qui est demeuré sa priorité. Que ce soit en offrant des petits déjeuners à l’école, ou encore du matériel scolaire aux familles défavorisées, Mme Séguin a fait une différence dans la vie de centaines de jeunes.

Mère de deux enfants, grand-mère de quatre petits-enfants et aujourd'hui retraitée, France Séguin s’implique également bénévolement dans sa communauté. Elle a été responsable du volet santé aux Jeux du Québec en 2008-2009, responsable du volet santé pendant les Championnats canadiens d’athlétisme en 2012 et 2014 et membre du conseil d’administration du Cercle de fermières Sainte-Thérèse de 2011 à 2015. Depuis, elle en est la présidente.

« Madame Séguin, vous êtes une femme de coeur inspirante, qui continue de faire beaucoup pour la jeunesse et la place des femmes dans notre société. Votre joie de vivre est contagieuse et vous côtoyer est toujours un plaisir », a souligné la mairesse, madame Sylvie Surprenant, lors de la nomination de la Citoyenne d’honneur le 6 juin dernier.