Journée ville fleurie : la ville a offert 4 400 plants de végétaux aux Filionoises et Filionois

La Journée Ville fleurie de la Ville de Bois-des-Filion a connu un succès retentissant le 4 juin dernier alors que plus de 1000 personnes sont passées chercher quelques-uns des 4 400 végétaux offerts gratuitement par la Ville.

« Le soleil était au rendez-vous et nos concitoyennes et concitoyens aussi! La Ville est heureuse d’avoir contribué à l’embellissement des jardins, potagers et aménagements paysagers sur le territoire. Je remercie toute l’équipe du Service des travaux publics et de l’environnement, ainsi que les bénévoles du comité Ville fleurie pour avoir fait de cette journée un succès! », a commenté Mme Ginette Gagné-Stoklosa, conseillère municipale à Bois-des-Filion et responsable du comité sur l’environnement.

Au total, 4 400 plants de végétaux ont été remis dont 650 plants de fines herbes, 1300 caissettes de fleurs annuelles, 650 plants de vivaces, 550 pousses d’arbre, 650 arbustes et 600 sacs de compost. Aussi, plusieurs kiosques sur le thème de l’environnement ont retenu l’attention des gens et une vingtaine de prix de présence ont été remis. Pour consulter la liste des gagnants, visitez le site Internet de la ville à ville.bois-des-filion.qc.ca.

Collectivité en fleurs

De plus, quelque 450 sachets de graines de fleurs ont été remis grâce à l’organisme Collectivité en fleur, organisateur du concours du même nom auquel participe la Ville de Bois-des-Filion. En 2015, la Ville a obtenu un quatrième fleuron au programme de classification horticole Les Fleurons du Québec. Dernièrement, Bois-des-Filion s’est inscrite au concours de classification pancanadien Collectivité en fleurs qui décerne des cotes allant d’une à cinq fleurs. L’évaluation par des juges bénévoles se déroulera durant le mois de juillet 2016.