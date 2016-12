Plus de 75 000 $ pour les Défis têtes rasées Leucan dans la région!

Leucan Laurentides-Lanaudière est heureuse du succès des éditions des Défis têtes raséesMD Leucan, présenté par PROXIM, qui ont eu lieu le 5 juin dernier, à la Place Rosemère et aux Galeries Terrebonne. Au total, ce sont plus de 100 participants qui ont posé le geste de mettre leur tête à prix en signe de solidarité envers les enfants atteints de cancer, et qui ont permis d’amasser la somme de 75 275 $.

« Le Défi têtes rasées est une activité de financement majeure de Leucan qui mobilise la communauté dans un élan de solidarité pour amasser des dons pour offrir des services aux familles d’enfants atteints de cancer. Les participants, de par leur geste de se faire raser la tête, démontrent leur soutien envers les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle par la perte des cheveux.», informe Luc Charpentier, coordonnateur régional chez Leucan Laurentides-Lanaudière.

52 775 $ À LA PLACE ROSEMÈRE

La 14e édition du Défi têtes rasées présentée à la Place Rosemère aura été un succès sur toute la ligne. Notons la participation de l’équipe « Les soeurs Desroches», dont les 3 participants (2 soeurs et 1 frère) ont amassé la somme de 10 000 $! Monsieur Richard Dubuc, a pour sa part fait raser sa chevelure longue de 20 pouces qu’il faisait pousser depuis trois années. Et finalement, le jeune Mathis Barbusci, a amassé à lui seul la somme de 2 500 $ pour son Défi.

22 500 $ AUX GALERIES TERREBONNE

Parmi les moments mémorables de la journée aux Galeries Terrebonne, notons la présence de Noah Grégoire un jeune garçon qui a relevé le Défi têtes rasées Leucan plusieurs fois au cours des dernières années et qui a relevé le Défi à nouveau. La sollicitation qu’il a faite dans son entourage lui a permis d’amasser 2 000 $ qu’il a généreusement remis à Leucan. Noah, avec son jeune âge, est réellement un exemple à suivre!

« Des événements comme ceux-ci sont rendus possibles grâce à plusieurs partenaires qui croient à la cause et qui s’impliquent année après année. Un grand merci à la Place Rosemère et aux Galeries Terrebonne de nous accueillir en tant qu’hôtes de sites officiels de rasage Leucan, ainsi qu’aux salons de coiffure Jacques Despars- Maîtres coiffeurs et Unique Haute Coiffure Elle et Lui, à David’s Tea, à MAXI Terrebonne et à Disco Mobile Jean Perreault et Production MJF pour l’animation sur les sites.», ajoute monsieur Charpentier.

Depuis maintenant 16 ans, des milliers de personnes de la région ont posé le geste difficile, mais si gratifiant, de se raser la tête pour les enfants atteints de cancer. « Au Québec, près d’une famille par jour reçoit ce terrible diagnostic. En participant au Défi et en amassant des dons, vous faites une réelle différence pour les familles de Leucan. Merci à vous tous! », exprime Dominic Paquet, porte-parole provincial bénévole du Défi pour une 5e année consécutive.

L’équipe de Leucan Laurentides-Lanaudière tient à remercier de tout coeur les participants, donateurs et bénévoles qui ont fait de cet événement une réussite. Soulignons également l’implication du nouveau présentateur de l’événement, PROXIM, de Mia, qui pour une 2e année a créé en exclusivité les boucles d’oreilles de l’espoir, un bijou vendu au profit de l’Association et aussi la contribution des généreux partenaires régionaux, tels Imagi Affichage, Subway, CIME FM et M103,5FM.