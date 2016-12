Une programmation estivale bien remplie au marché fermier de Bois-des-Filion!

Pour sa troisième année, le Marché fermier de Bois-des-Filion fait peau neuve avec une programmation estivale empreinte de dégustations gratuites, de journées thématiques et d’activités de découverte. Tous les dimanches de 10 h à 14 h, du 12 juin au 28 août, les meilleurs producteurs et artisans culinaires de la région se donnent rendez-vous devant l’église St-Maurice à Bois-des-Filion, afin de proposer des produits frais de la ferme et des champs.

« La Ville de Bois-des-Filion est extrêmement fière de proposer, chaque dimanche, une activité différente, originale et souvent gratuite! Le marché, c’est toujours une occasion unique pour nos citoyennes et citoyens de rencontrer les producteurs et artisans de l’alimentation. Je vous invite donc à ajouter le Marché fermier à votre routine tous les dimanches pour vos emplettes estivales! », a commenté le maire de Bois-des-Filion, M. Paul Larocque.

Un événement hebdomadaire

Chaque dimanche sera l’occasion d’une nouvelle thématique ou activité! Par exemple, le 12 juin le camion de rue « Les deux têtes de cochon » sera présent lors de la fête d’ouverture du marché. Le 26 juin, les grillades s’invitent au marché alors que la Saucisserie de Bois-des-Filion offrira des dégustations de saucisses. Le 3 juillet sera la « Folie du cornet gratuit » où chaque visiteur repartira avec un cornet! Le 17 juillet, tous les producteurs du marché seront en mode dégustations gratuites. Le 24 juillet, vous serez invités à apprivoiser les légumes bizarroïdes, et le 31 juillet, le boulanger offrira des croissants à un prix délirant! Ce ne sont que quelques exemples, toute la programmation est disponible sur notre site Internet www.ville.bois-des-filion.qc.ca ou par téléphone au 450 621-1460, poste 148.

Les P’tits chefs!

Chaque semaine, une attention particulière sera portée aux enfants. En effet, « Les P’tits chefs! » sont des ateliers de cuisine gratuits pour enfants : ils apprendront de petites recettes simples, ils pourront goûter et repartiront ensuite avec une petite portion de ce qu'ils ont cuisiné! Chaque dimanche, la thématique sera différente, voici quelques exemples : Splash de chocolat; spirales de pizza; croquettes coquettes; sushi végé-machin; crêpes croustitis ou sandwichs pas plates!

Nouveauté : la carte fidélité

Autre nouveauté cette année, une carte fidélité est disponible pour tous les visiteurs. Chaque semaine, faites étamper votre carte fidélité et participez gratuitement à la grande Fiesta paëlla qui conclura l’été le 28 août prochain. Les clients qui auront six étampes sur leur carte auront un billet gratuit pour le repas et ceux qui auront dix étampes auront deux billets. Notez qu’il est nécessaire de faire un achat au marché pour recevoir l’étampe de la semaine.

Finalement, chaque semaine, les producteurs du Marché fermier feront tirer « Le cadeau des producteurs » parmi tous les visiteurs qui auront fait des achats au marché cette semaine-là. La Ville de Bois-des-Filion et le Marché fermier remercient la Banque TD, partenaire OR du marché encore cette année.