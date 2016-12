Mirabel remporte la plume d’or dans la catégorie publications

La Ville de Mirabel a remporté la Plume d’or dans la catégorie Publications pour son bulletin municipal « Mirabel vous informe », dans le cadre du concours Les Plumes d’excellence organisé par l’Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ).

Dans l’analyse du dossier, les membres du jury ont relevé les faits marquants suivant : le défi que représente la réalisation d’un tel document avec une telle récurrence, et ce, avec des ressources limitées ; un concept avant-gardiste à la fois par sa récurrence aux deux semaines et à la fois parce qu’il regroupe les avis publics et les offres d’emploi générant ainsi des économies ; sa distribution dans chacun des foyers créant ainsi un lien constant avec les lecteur.

« Publié aux deux semaines depuis mars 2015, le Mirabel vous informe a remplacé le trimestriel Mirabel à vol d’oiseau dans le but premier d’informer sur une base plus régulière les Mirabellois et Mirabelloises », indique le directeur du Service des communications, M. Bernard Poulin.

« Nous voulions associer le nouveau bulletin à un véritable " journal " comme étant la référence mirabelloise en la matière, poursuit M. Poulin, qui peut confirmer que les citoyens se sont littéralement appropriés la nouvelle publication et qu’ils y réfèrent comme le " journal d’information " de Mirabel. »

« Le nouveau bulletin se veut un outil d’information qui non seulement livre les détails sur les activités et les services offerts par la Ville, mais dans lequel sont contenus les avis publics, les appels d’offres et les offres d’emploi engendrant ainsi des économies substantielles pour l’administration municipale », souligne le maire de Mirabel, M. Jean Bouchard.

Concours Les plumes d’excellence

À chaque année, l’ACMQ invite ses membres à présenter leurs projets dans le cadre du concours Les plumes d’excellence. Le concours a comme objectif de reconnaître le professionnalisme des membres, de promouvoir la meilleure réalisation des communicateurs et de favoriser l’essor de la profession de communicateur municipal ou paramunicipal. Les projets sont soumis selon quatre catégories, soit Publications, Campagnes, Événements et Nouveau médias.