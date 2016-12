L’été s’annonce rafraîchissant à Sainte-Thérèse!

La Ville de Sainte-Thérèse a procédé à l’inauguration protocolaire des installations de la piscine Richelieu à la suite des importants travaux qui y ont eu cours depuis la fin du mois d’août 2015.

Construits en 1965, la piscine Richelieu et le chalet des baigneurs démontraient des signes de vieillissement. La Ville a donc choisi de procéder à leur réfection et d’y investir 1,9M$. Le but de ces travaux étant la mise aux normes et la modernisation des installations, pour la satisfaction de ses nombreux usagers. Chaque été, on enregistre en moyenne 10 000 visiteurs qui profitent des installations aquatiques situées au parc Richelieu.

« Avec un chalet des baigneurs complètement rénové, une terrasse sur le toit et une eau chauffée, la piscine Richelieu et ses installations seront encore plus invitantes. Toute la population est conviée à les découvrir dès demain dans le cadre de la Grande fête », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Un chalet des baigneurs complètement réaménagé

Réaménagement complet de l’intérieur du chalet, permettant d’en optimiser les usages;

Nouvelles cabine, toilette et douche adaptées pour les personnes à mobilité réduite;

Ajout d’une terrasse sur le toit;

Changement de l’enveloppe extérieure, en conservant la structure existante;

Optimisation du contrôle d’accès à l’entrée;

Ajout d’un local polyvalent.



Une piscine encore plus invitante

Ajout d’un chauffe-eau;

Mise à jour complète du système de pompage et de traitement de l’eau;

Reconstruction de la plage de béton autour de la piscine;

Ajout d’un accès en escalier;

Peinture;

Remplacement du mobilier urbain (bancs et poubelles);

Mise à niveau de l’éclairage;

Remplacement de la clôture;

Remplacement des blocs de départ.

Pour connaître les activités qui auront lieu à la piscine Richelieu cet été, consultez le calendrier des activités de la Ville au www.sainte-therese.ca.



Sur la photo

3e rangée : Jean Rivest, de L’Archevêque et Rivest ltée, Simon Babin, d’Yves Woodrough Architectes inc., Philippe Woodrough, d’Yves Woodrough Architectes inc., Claire Loiselle, directrice du Service des sports et des loisirs communautaires de Sainte-Thérèse, Robert Asselin, directeur général adjoint de Sainte-Thérèse, Réjean Savard, de Beaudoin Hurens.

2e rangée : Johane Michaud, conseillère municipale à Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse, Michel Milette, conseiller municipal à Sainte-Thérèse.

1re rangée : Normand Toupin, conseiller municipal à Sainte-Thérèse, Armando Melo, conseiller municipal à Sainte-Thérèse, Amélie Doyon, ingénieure à Sainte-Thérèse, Luc Vézina, conseiller municipal à Sainte-Thérèse et Barbara Morin, conseillère municipale à Sainte-Thérèse.