Ouverture officielle du nouveau marché public de Mirabel

Ils étaient nombreux à assister à l’ouverture officielle du tout nouveau marché vpublic de Mirabel, qui avait lieu le vendredi 10 juin dernier, à 15 h 30, dans le stationnement du centre culturel Joseph-Savard, situé au 13908, boulevard du Curé-Labelle, secteur de Saint-Janvier.

En effet, le tout nouveau marché public a ouvert ses portes en présence de plusieurs membres du conseil, dont le maire de Mirabel, M. Jean Bouchard, des représentants du Marché public des Laurentides, gestionnaires du marché, et des Caisses Desjardins.

« La population mirabelloise a enfin un lieu où elle pourra s’approvisionner en produits frais et diversifiés, comme c’est le cas dans d’autres régions des Laurentides », a indiqué le maire de Mirabel.

En effet, le territoire mirabellois regorge de producteurs et d’agriculteurs qui sont en mesure d’offrir un grand éventail de produits au public d’ici et d’ailleurs. C’est ainsi qu’on retrouve au tout nouveau marché public : produits de la ferme et produits artisanaux, produits alimentaires, naturels et biologiques qui sont autant d’éléments qui sauront garantir la satisfaction des citoyens d’ici et des Basses-Laurentides.

Mentionnons que dans le cadre de ce projet dynamisant pour la communauté, la Ville a décidé de s’adjoindre la solide expérience de l’équipe du Marché public des Laurentides qui dispose d’une expertise reconnue dans ce domaine et qui est dirigée par Mme Diane Seguin.

En terminant, précisons que la Ville compte sur deux partenaires majeurs dans ce projet, soit la Caisse Desjardins de l’Envolée et la Caisse populaire Desjardins de Mirabel.

Le marché public de Mirabel sera ouvert tous les vendredis (à l’exception du 5 août), de 15 h 30 à 19 h 30, au centre culturel Joseph-Savard, jusqu’au 9 septembre.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.marchedete.com.

On aperçoit sur la photo (de gauche à droite) : M. Serge Guérin, directeur général de la Caisse populaire Desjardins de Mirabel, Mme Guylaine Coursol, conseillère municipale, Mme Diane Seguin, directrice générale du Marché public des Laurentides, M. François Bélanger, conseiller municipal, M. Jean Bouchard, maire de Mirabel, M. Stéphane Michaud, directeur général du parc régional du Bois-de- Belle-Rivière, M. Claude Forest, membre du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de l’Envolée, et MM. David Marra-Hurtubise, Patrick Charbonneau, et Pierre-Paul Meloche, conseillers municipaux.