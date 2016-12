Lancement de la campagne Le bon réflexe pour un avenir durable

Afin d’informer, de sensibiliser et d’éduquer la population sur les comportements adéquats à adopter, au quotidien, dans une optique de développement durable, la Ville de Blainville lance une nouvelle campagne intitulée Le bon réflexe pour un avenir durable. Cette campagne s’articule autour de quatre grands enjeux, soit les matières résiduelles, l’eau, le déneigement et les gaz à effet de serre.

« Il est de notre responsabilité à tous de protéger notre environnement et de le mettre en valeur. C’est en appliquant de bons réflexes dans notre vie de tous les jours que nous assurerons un avenir durable aux générations futures. Avec cette nouvelle campagne de sensibilisation et d’information, nous poursuivons nos efforts en matière de protection de l’environnement », explique le maire de Blainville, Richard Perreault.

« Cette campagne s’adresse autant aux résidents qu’aux citoyens corporatifs et permettra de leur faire découvrir les services, les politiques et les programmes offerts par la Ville. Elle se déploiera principalement sur le Web, sur les panneaux routiers, sur les réseaux sociaux et autour des parcs et des bâtiments municipaux. De gros objets aux couleurs de la campagne, comme un vélo jaune, un baril récupérateur d’eau de pluie vert et une structure de pneus rouge, seront disposés à travers la ville », ajoute la présidente de la Commission du développement durable et de l’environnement, Nicole Ruel.

Microsite blainvilledurable.ca

La population est invitée à visiter le microsite blainvilledurable.ca où elle découvrira, entre autres, les bons réflexes à adopter pour assurer un avenir durable. Ce microsite donne aussi accès à un outil de tri permettant de trouver l’endroit exact où déposer chacune des matières résiduelles de façon responsable et présente la vision de la Ville ainsi que de l’information sur divers sujets, comme le compostage domestique et l’herbicyclage. Les Blainvillois sont aussi invités à participer, sur ce site, au concours Partagez votre écogeste pour courir la chance de gagner un iPad mini.