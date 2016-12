Patrick Morin honoré

Le gouvernement québécois a décerné à monsieur Patrick Morin, conseiller municipal de la Ville de Sainte-Thérèse, un certificat soulignant sa générosité et son dévouement envers sa communauté.

Le conseiller municipal du district Verschelden était l’un des finalistes du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour l’obtention d’un prix Hommage bénévolat-Québec.

Un bénévole aux multiples implications

Membre du conseil d'administration (CA) du CLSC Thérèse-de Blainville de 1998 à 2003, monsieur Morin a également contribué à la mise sur pied de la fondation du CLSC, Le Sentier de l’Entraide. Il a par la suite siégé au CA de cette fondation. Pendant 10 années, il a fait partie du CA d'Alco-toxico, maintenant l’Unité Domrémy de Sainte-Thérèse, où il a participé à l'embauche de la première ressource. Celle-ci est maintenant à la direction de l’organisme.

Dans le cadre des oeuvres de Mère Teresa, Patrick Morin a fait un mois de bénévolat à Haïti en 1990 auprès d’écoliers et d’enfants en orphelinat. Il a aussi apporté son soutien à des personnes mourantes pendant son séjour.

Depuis 2005, il est membre du conseil d'établissement du Centre multiservice de Sainte-Thérèse, dont il a assumé la présidence durant huit années, et membre du conseil d'administration Corporation du Centre culturel et communautaire Thérèse de Blainville. En tant que membre du Club Lions depuis 1996, il a organisé plusieurs activités, dont la récolte de lunettes pour les plus démunis, une course à pied et une course de boîtes à savon. À cette occasion, le Club Lions remettait d’ailleurs un prix en son honneur.

Bénévole au Centre d’action bénévole Solange-Beauchamp depuis 9 ans, il effectue la livraison de la popote roulante et assure le transport des personnes âgées à leurs rendez-vous médicaux. « Mon plus cher désir? Que mon bénévolat contamine le plus grand nombre de personnes possible », souligne monsieur Morin.

« Le dévouement de Patrick Morin est exceptionnel. C’est toute la communauté thérésienne qui en bénéficie », a affirmé la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.