Pierre Laliberté honoré par la Croix-Rouge

À l’occasion du congrès annuel de la Croix-Rouge au Québec, Pierre Laliberté, bénévole Croix-Rouge de Sainte-Thérèse, s’est vu remettre l’attestation du Service méritoire exceptionnel. Cette distinction est accordée aux bénévoles en reconnaissance de leur leadership, leurs contributions considérables au développement et au maintien des services de la Croix-Rouge, de même que pour leur adhésion aux principes fondamentaux du Mouvement.

Bénévole à la Croix-Rouge depuis 2003, c’est par son leadership et sa rigueur que M. Laliberté s’est démarqué. Tour à tour, intervenant, responsable adjoint et responsable de l’équipe d’intervention en sinistres individuels de la section Thérèse-de-Blainville, il a su encadrer, encourager et accompagner ses collègues bénévoles, créer un esprit de groupe et amener l’équipe à maturité. Dans chacun des rôles qu’il a occupés, il a fait preuve d’initiative et d’un grand sens de l’innovation. L’énergie considérable qu’il investit dans chaque aspect de son implication, de même que la précision avec laquelle il accomplit chaque tâche qui lui est confiée, en font un collègue et un leader précieux. Il a été de presque toutes les grandes opérations d’urgence au Québec, de même qu’ailleurs au Canada où son apport s’est révélé plus que significatif.

« M Laliberté incarne les principes fondamentaux de la Croix-Rouge. Son dévouement et son engagement font de lui un récipiendaire exemplaire pour un tel honneur. Il est un pilier de la section Thérèse-de-Blainville. », a conclu Jean-Claude Bellavance, président du Conseil du Québec de la Croix-Rouge canadienne.