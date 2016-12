Les aventuriers de l’île mystérieuse : des éco-excursions gratuites en rabaska pour les filionois

La Ville de Bois-des-Filion, en partenariat avec Éco-nature et le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques propose l’événement familial en nature par excellence de l’été 2016 à Bois-des-Filion : Les aventuriers de l’île mystérieuse. Ces éco-excursions gratuites auront lieu le 9 juillet et le 13 août.

« L’Île Garth est l’une des 72 réserves écologiques du Québec. Sur ce nombre, seulement quatre sont accessibles aux visiteurs pour des fins d’éducation. Les Filionoises et les Filionois sont donc privilégiés de compter la réserve écologique de l’Île-Garth sur leur territoire. Je vous invite à profiter de ces excursions en famille ou entre amis, c’est gratuit et uniquement offert aux aventuriers filionois! », a commenté le maire de Bois-des-Filion, M. Paul Laroque.

L’éco-excursion

Accompagné d’un guide naturaliste d’Éco-nature, l’éco-excursion consiste à 2 h 30 de promenade en rabaska sur la rivière des Mille Îles et à pied le long du sentier éducatif de la réserve écologique de l’Île-Garth. Vous observerez plusieurs essences d’arbres rares et très âgés, vous ferez de la pêche d’insectes aquatiques et vous prendrez part à des activités d’interprétation et à des jeux éducatifs. Tout le matériel est fourni (rabaska, pagaie et gilet de sauvetage).

Seulement 100 places d’aventuriers disponibles!

Réservez votre date dès maintenant par téléphone au 450 622-1020, poste 227 ou par courriel à info@parc-mille-iles.qc.ca puisque seulement 100 places sont disponibles :

Samedi 9 juillet : 9 h à 11 h 30 ou 13 h à 15 h 30

Samedi 13 août : 9 h à 11 h 30 ou 13 h à 15 h 30

Une réserve écologique

L’Île Garth est une réserve écologique située sur le territoire de la Ville de Bois-des-Filion. Une réserve écologique est un territoire généralement interdit au public; on ne peut y accéder que pour la recherche scientifique ou des activités éducatives. C’est en fait, le statut d’aire protégée qui présente le plus haut niveau de protection dans le monde!

Depuis 2013, une entente spéciale permet quelques visites guidées par année, exclusives aux citoyens de Bois-des-Filion.