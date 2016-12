Des citoyens réinventent le centre-ville thérésien

Plus de 30 personnes ont accepté l’invitation de la Ville de Sainte-Thérèse et ont participé activement à une journée d’idéation visant à repenser le centre-ville, le 18 juin dernier à la Maison du citoyen.

Accompagnés du Groupe BC2, une firme mandatée par la Ville pour diriger les ateliers, des résidents créatifs et imaginatifs ont travaillé en équipe et regardé leur centre-ville avec un regard spécifique, selon 6 thématiques : Logement, Transport actif et transport en commun, Familles, jeunes et aînés, Culture et patrimoine, Travail et achat local ainsi que Nature et loisirs.

Ils ont parcouru à pied différents secteurs du centre-ville, photographié des éléments qu’ils jugeaient positifs et d’autres à améliorer, tout en écrivant leurs observations selon la thématique choisie. Chaque équipe devait présenter trois actions prioritaires au groupe et les apposer sur une maquette fabriquée par les participants qui ont réfléchi à la thématique du logement.

Cette démarche permettra aux élus et aux fonctionnaires municipaux de connaître les idées des citoyens, en plus de mieux comprendre leurs préoccupations, leurs besoins et leurs attentes afin de planifier aujourd’hui ce qui sera construit demain, dans une perspective 2040.

« C’est extrêmement motivant de réfléchir ensemble sur l’évolution de notre centreville. Outre l’opinion des experts en urbanisme, votre participation citoyenne et votre opinion sont primordiales pour nous, membres du conseil municipal », a lancé la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant, pour démarrer cette journée d’idéation.

D’autres activités favorisant la participation citoyenne seront mises de l’avant au cours de l’automne.