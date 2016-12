Le concours d’embellissement Notre espace, mon jardin est de retour!

La Ville de Blainville invite ses résidents et commerçants à s’inscrire, du 13 juillet au 31 août, au concours Notre espace, mon jardin, qui vise à reconnaître et à récompenser les efforts d’embellissement déployés par la population. Les participants au concours courront la chance de remporter plusieurs prix, en plus d’être honorés lors d’une soirée Coups de coeur inspirants.

« L’embellissement des espaces qui nous entourent est une valeur ajoutée à notre qualité de vie. C’est pourquoi la Ville de Blainville multiplie les efforts pour embellir ses édifices, ses parcs et ses lieux publics. Parallèlement, nous souhaitons encourager les résidents et les commerçants à faire leur part. Nous espérons d’ailleurs que ceux-ci seront nombreux à participer au concours cette année », souligne la conseillère municipale et porte-parole du concours, Marie-Claude Collin.

Les citoyens ont la possibilité de soumettre leur candidature dans l’une des deux catégories suivantes : « balcon » (qui reconnaît l’embellissement des condos et des appartements) et « cour avant ». Pour ce faire, ils doivent simplement s’inscrire sur le site Web blainville.ca (sous l’onglet Concours) ou se procurer le formulaire d’inscription en version papier au comptoir d’accueil de l’hôtel de ville. Lors de leur inscription, ils devront fournir un maximum de trois clichés de leur aménagement paysager. Celui-ci sera ensuite évalué par un jury à partir de plusieurs critères, dont l’originalité, l’harmonie et la proportion de l’aménagement.