Un outil pour localiser les défibrillateurs publics

La Ville de Sainte-Thérèse a adhéré au registre provincial de défibrillateurs externes automatisés (DEA) mis sur pied par la Fondation Jacques-de Champlain. Pour ce faire, elle a enregistré l’emplacement des six DEA installés dans autant d’espaces publics sur le territoire thérésien : l'hôtel de ville, la Maison du citoyen, la bibliothèque municipale, les ateliers municipaux, le Centre culturel et communautaire Thérèse de Blainville et la piscine Richelieu.

Développé en 2015, ce registre vise à répertorier tous les DEA se trouvant dans des lieux publics au Québec et est jumelé à une application mobile permettant de localiser le DEA le plus près. Rappelons que les maladies du coeur et les AVC sont deux des trois principales causes de décès au pays et que la rapidité d’intervention est cruciale lorsque survient un arrêt cardiaque pour la survie et les séquelles potentielles de la victime.

« Nous encourageons les Thérésiennes et les Thérésiens à télécharger l’application mobile DEA Québec sur leur téléphone intelligent et à s’informer de l’emplacement des DEA dans leur environnement immédiat. Il s’agit d’un outil qui permettra certainement de sauver des vies en minimisant le délai d’intervention en cas d’arrêt cardiorespiratoire », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, Mme Sylvie Surprenant. Les liens pour télécharger l’application sont disponibles sur le site de la Fondation Jacques-de Champlain.

En cas d’urgence, une personne non formée peut très bien utiliser un DEA en suivant les instructions écrites et sonores à même l’appareil. « Nous avons installé les défibrillateurs dans des lieux achalandés de la Ville. L’application DEA Québec améliorera encore plus l’accès à ces appareils pour nos diverses clientèles, renforçant par le fait même leur sentiment général de sécurité », a ajouté M. Stéphane Dufour, chef de division intervention et projets spéciaux du Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Thérèse.

Le Dr Jacques de Champlain est décédé subitement le 15 juillet 2009 en faisant du vélo dans l’état du Vermont. La Fondation portant son nom est un organisme de bienfaisance dédié à l’amélioration des soins de réanimation et à l’avancement de la recherche médicale dans le domaine cardiovasculaire au Québec.