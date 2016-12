Les jeunes du monde entier s’engagent pour Sainte-Thérèse !

Des jeunes volontaires de 7 nationalités différentes ont posé leurs bagages à Sainte-Thérèse le 26 juin dernier. La Ville de Sainte-Thérèse et l’organisme à but non lucratif Chantiers Jeunesse sont heureux de s’associer cette année encore pour rénover et embellir le parc Jardin des Sources.

Il y a plus de 20 ans, la municipalité de Sainte-Thérèse et les volontaires de Chantiers jeunesse se sont lancé le défi de transformer une ancienne carrière, en un magnifique parc ouvert au public : le Jardin des Sources. Lors des deux premiers chantiers, près de 800 pneus avaient été retirés du site. Année après année 460 jeunes, provenant de plus de 30 pays, se sont succédé pour rendre le parc plus accessible au public; l’année dernière de nouvelles plates-bandes ont été apposées.

Depuis dimanche, de nouveaux jeunes bénévoles d’horizons différents (France, Mexique, République-Tchèque, Corée, Kenya...) continuent l’aventure afin d’ajouter leur pierre à l’édifice. Des experts techniques et des animateurs les encadrent dans leurs diverses missions telles que nettoyer certaines parties du parc, planter des arbres et des arbustes pour réduire l’érosion ou encore nettoyer le lac « Chantier jeunesse », nommé ainsi en l’honneur de l’association.

L’implication dans un chantier est une opportunité unique pour découvrir d’autres cultures, se découvrir soi-même et s’engager dans la communauté. L’engagement des jeunes du monde entier pour la ville de Sainte-Thérèse n’est plus à démontrer et plusieurs activités sont prévues pour permettre au groupe de découvrir la ville tout en s’amusant. « Cette association permet à notre ville de s’embellir, mais surtout, elle procure une expérience unique pour les jeunes. Une expérience qui met en valeur la collaboration et l’entraide humaine, la débrouillardise, le partage, la tolérance, l’ouverture d’esprit et la faculté d’adaptation » estime la mairesse de Sainte-Thérèse, Madame Sylvie Surprenant.



À propos de Chantiers jeunesse

Chantiers jeunesse, organisme à but non lucratif, oeuvre depuis 35 ans pour le développement de communautés locales et pour le développement personnel des jeunes. Cela est rendu possible grâce à l’implication régulière de nombreux bénévoles passionnés. Chaque année, il permet à une centaine de Québécois et bénévoles étrangers de voyager en donnant un coup de main lors de projets au Québec et dans 35 pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique.

Pour les participants québécois qui souhaitent prendre part à un chantier à Sainte-Thérèse ou à l’un des 2000 projets à travers le monde, les inscriptions se font en ligne au cj.qc.ca ou directement au 514-252-3015 ou à cj@cj.qc.ca. Les inscriptions sont actuellement ouvertes pour la saison automne 2016.